川普一句話讓戴爾股價飆14％　因為創辦人夫婦捐1957億

▲美國總統川普母親節白宮活動。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）8日公開替「戴爾科技公司」背書，呼籲全美民眾行動支持本土產業。消息一出激勵戴爾（dell）股價暴衝、一度超過14%，最後漲30.19美元或13.11％、收260.469美元。不過也有媒體報導，川普會這樣喊話，主因是創辦人邁克爾（Michael Dell）與妻子蘇珊（Susan Dell）先前捐給川普政府62.5億美元（折合新台幣約1957億）巨款。

政治背書與巨額捐贈深化連結

川普在白宮母親節活動時，公開讚揚戴爾創辦人邁克爾的慷慨捐款，隨後也公開喊話「「去買台戴爾電腦吧！它們很棒。 (Go out and buy a Dell! They're great.)」這句話隨即讓戴爾股價飆漲一度超過14％。

邁克爾龐大的捐款由政府推動的兒童財富計畫，進一步加深創辦人夫婦與現任政府間的信任關係，也讓這家科技巨擘在政壇獲得更多關注。除了政治加持外，該企業正積極搶占規模達4960億美元的AI伺服器商場。

▲戴爾創辦人邁克爾（Michael Dell）與妻子蘇珊（Susan Dell）。（圖／路透社）

對手業績報喜帶動板塊上攻

戴爾競爭對手「超微電腦」近日財測優於預期，也同步推升整個硬體製造板塊的上行動能，有效化解市場對於司法調查的疑慮。這種板塊群聚效應，讓投資人對即將於5月28日發布的2027財年首季業績報表充滿期待。

隨著人工智慧運算需求從離散事件轉向有序工作流，硬體基礎設施的質與量變得愈發關鍵。這家硬體巨人憑藉著白宮背書與技術領先，正嘗試在競爭激烈的市場中確立不可動搖的霸權地位，後續營運表現將持續牽動科技股走向。