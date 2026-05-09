美女媽媽「撞臉」被諷找同人醫美　高EQ回酸民

▲日本2位美女媽媽撞臉被酸出自同一位醫美醫師。（圖／翻攝Threads／yoriko_02，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日本網友YORIKO（YORIKO）日前在社群分享與同齡友人的合照，直呼兩人五官與神韻驚人相似，甚至大膽猜測彼此祖輩可能存有血緣關係，照片結果被酸民調侃是找了同一位醫美醫師，對此YORIKO也高EQ回應。

從YORIKO貼出的照片可以看到，她與友人穿著同款服裝，無論是眼型或輪廓幾乎如出一轍，更巧的是雙方皆育有一子一女，特殊緣分讓不少人驚嘆。然而部分毒舌網友卻不買帳，調侃兩人的相似度並非源自基因，而是出自同一位醫美醫師之手，嘲諷這是診所執刀的成果而非祖先庇佑。

網友質疑醫美打造孿生感

針對排山倒海的整型質疑，該貼文在社群平台「X」吸引超過800萬人次瀏覽，許多留言語帶諷刺表示，整形醫師不該被歸類為祖先，認為這種人工精緻感太過刻意。

面對輿論延燒，YORIKO再次貼出與好友的燦笑合照，展現出大方且不受影響的態度。她坦言沒想到這張照片會成為熱門話題，雖然很高興能引起大眾興趣，但字裡行間也透出對惡意評論的無奈。她特別發文呼籲群眾應忽略那些毫無根據的揣測，並直言希望大家不要躲在匿名帳號背後散布不實消息。