華爾街日報：英特爾奪蘋果晶片訂單　股價漲近14％創新高

▲英特爾（Intel）新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

根據外媒引述知情人士的消息指出，科技巨頭「蘋果」已與「英特爾」達成初步合作協議，未來將委託對方代為製造旗下裝置所需的部分處理器。消息傳出英特爾（INTC）8日股價大漲15.27美元或13.93％、收124.90美元，創歷史新高。

科技巨頭攜手與馬斯克布局

事實上，這並非「英特爾」近期唯一的重大突破，該公司為了推動其Terafab代工計畫，先前就已經先與馬斯克（Elon Musk）所經營的「特斯拉」以及「SpaceX」兩間大企業攜手，負責開發並製造支援AI技術與機器人領域所需的處理器晶片。如今再加上「蘋果」這張長期訂單，更能鞏固其轉型晶片代工的決心。

▲英特爾（Intel）。（圖／路透）

「英特爾」近年來一直努力轉型，試圖透過多元化的代工服務來找回往日的競爭力。透過接下「蘋果」的部分訂單，不僅能提高廠房的產線利用率，更能對外展現其技術實力已足以滿足頂尖消費電子產品的規格需求。雖然雙方目前對外皆保持沉默，拒絕回應相關置評請求，但市場早已視此為強強聯手的訊號。

外界多方競爭與產品應用猜測

除了「英特爾」之外，其實「蘋果」先前也傳出曾找上南韓的「三星電子」進行初步評估。這顯示出這家智慧型手機龍頭正積極尋求供應鏈的分散化，減少對單一代工廠的依賴，並藉此提升議價能力。對於長年專注於自行研發晶片的「蘋果」來說，選擇與老牌大廠合作製造，也能在維持效能的同時確保產能穩定。