快訊／川普宣布俄烏停火3天　各自交換1000名戰俘

▲俄羅斯總統普丁、美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今日拋出重磅消息，宣布俄羅斯與烏克蘭兩國將從5月9日開始實施為期3天的停火協議。川普表示這次行動是他直接向兩國領導人提出要求，並獲得正面回應，雙方更預計在此期間各自交換1000名戰俘。這項發展被視為長達數年俄烏戰爭的重大轉折，川普更期盼這能成為永久和平協議的起點。

美方居中協調達成停火

這次由美國總統川普主導的停火計畫涵蓋5月9、10與11日共3天。他在社群平台發文感謝俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的配合，認為這能緩解兩國激烈且致命的對抗局勢。

▲美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）

雙方交換戰俘也是本次協議的關鍵亮點，合計2000名士兵將有望重返家園。川普強調這項要求是跨越僵局的嘗試，對於飽受戰火侵擾的兩國人民而言，這無疑是在長年黑暗戰爭中透出的一絲停火曙光。

勝利日閱兵與和平契機

俄羅斯長期將戰勝納粹的歷史作為民族核心精神，每年5月9日都會在紅場舉辦盛大閱兵。烏克蘭過去曾批評普丁單方面停火只是為了確保典禮順利，甚至憂心這僅是俄方為了重整軍備所爭取的緩衝時間。俄羅斯先前曾發出警告，若閱兵受到干擾將會針對基輔行政中樞發動反擊，甚至呼籲外交官先行撤離。