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百萬YouTuber凱爾驟逝！享年43歲　震驚全球賽車迷

43歲百萬YouTuber驟逝！生前最後影片曝　粉絲哀悼：街頭賽車傳奇

▲拍攝地下街頭賽車聞名的YouTube頻道「1320Video」擁有超過388萬粉絲訂閱，其創辦人凱爾（Kyle Loftis）在當地時間5月5日驚傳離世，享年43歲。（圖／翻攝自Instagram／1320video）

圖文／CTWANT

擁有超過388萬訂閱的知名街頭賽車YouTube頻道「1320Video」，其創辦人凱爾（Kyle Loftis）近日驚傳離世，享年43歲。凱爾的公司透過社群平台證實其死訊，但並未說明他的死因。凱爾生前致力於推廣街頭賽車與直線加速賽，吸引了全球數百萬粉絲關注，他驟逝後不只家屬與團隊很傷心，也讓廣大賽車迷相當震驚。

根據外媒《紐約郵報》報導，「1320Video」在官方聲明證實凱爾的死訊，並表示，目前全體同仁都處於極度震驚的狀態，形容凱爾是賽車界的「一顆星」，其熱情、善良與創造力極具感染力。聲明強調，凱爾對賽車運動的熱愛啟發了無數人，他對於推廣賽車運動的貢獻將永遠被銘記。然而，聲明中並未具體說明其確切死因。

針對此消息，內布拉斯加州薩皮縣（Sarpy County）警長辦公室公開指出，警方於5日晚間接獲一起死亡案件調查請求並趕赴現場，但目前尚未對外公開詳細的調查結果與死因細節。

凱爾生前在頻道裡的最後一支影片，紀錄他前往北卡羅萊納州參加「街車榮耀」（StreetCar Bragging Rights）賽事的點滴。許多資深車迷和粉絲得知他驟逝的消息，紛紛湧入該影片留言哀悼，大多數人形容凱爾是陪著他們成長的賽車界傳奇（GOAT），感謝他將地下賽車文化帶入大眾視野。

凱爾在2003年創立了「1320Video.com」網站，從純粹是個人興趣，沒想到迅速變成街頭賽車的重要推廣平台之一。據專業汽車雜誌《HotRod》指出，到了2006年，凱爾在影音平台YouTube開設頻道，憑藉著第一線的街頭賽車實況與專業剪輯，短時間迅速爆紅，並一舉成為全球最大的街車媒體公司之一，至今訂閱人數已突破388萬大關。

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