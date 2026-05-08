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國防部大公開UFO檔案　川普發文喊人來看：到底他X的怎回事？

記者許力方／綜合報導

美國五角大廈近日公布新一批不明飛行物（UFO）與不明異常現象（UAP）檔案，首波釋出162份資料，涵蓋聯邦調查局訪談、NASA太空任務紀錄與歷史電報等內容。美國總統川普隨後也在社群平台發文，宣稱將推動「最大程度透明化」，甚至直言要讓人民自行判斷「到底他媽的是怎麼回事」。

▲▼川普下令公開UFO！五角大廈釋162檔案　「橢圓青銅物」浮空閃光。（圖／五角大廈）

▲川普下令公開UFO！五角大廈釋162份檔案。（圖／五角大廈，下同）

川普親發文談UFO

此次檔案公開由白宮統籌推動，參與單位包括五角大廈、國家情報總監辦公室、NASA、能源部與聯邦調查局。官方同步架設專門網站，集中存放相關資料，網站採復古軍事風格設計，並搭配大量飛行器黑白影像。

▲▼川普下令公開UFO！五角大廈釋162檔案　「橢圓青銅物」浮空閃光。（圖／五角大廈）

五角大廈強調，目前沒有任何證據證明美國政府掌握外星科技，也未確認外星生命存在。川普則在Truth Social發文表示，戰爭部已向公眾公開首批UFO與UAP檔案，供外界研究與審閱。他宣稱，自己很榮幸能指示政府辨識並公開所有與外星生命、不明空中現象與不明飛行物相關的政府文件。

爆粗口喊：人民自己看

川普在貼文中批評，歷屆政府在這項議題上長期缺乏透明度，因此他決定透過最新文件與影片，讓人民自己判斷真相。文末他更直接寫下：「人民可以自行判斷，『到底他媽的是怎麼回事？』」最後還特地「祝各位玩得開心並好好享受！」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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