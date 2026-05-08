川普下令公開UFO！五角大廈釋162檔案　「橢圓青銅物」浮空閃光

▲17張UFO照片大公開，FBI根據證詞渲染的「橢圓青銅物」浮空閃光。（圖／五角大廈，下同）



記者許力方／綜合報導

美國五角大廈8日公布新一批不明飛行物（UFO）相關檔案，內容涵蓋聯邦調查局（FBI）訪談、NASA太空任務紀錄與歷史電報等162份檔案，並大方公開17張UFO相關照片，包含FBI根據目擊者證詞渲染的「橢圓形青銅金屬物體從天空中的一道強光中出現」的照片。美國總統川普曾發文表示，將要求相關部門全面辨識並公開所有與外星生命有關的政府檔案，強調「人民有權知道真相」。

川普稱要提高透明度

五角大廈8日在社群平台X指出，歷屆政府過去經常淡化、否認，甚至阻止民眾關注不明飛行現象，但川普政府主張最大程度公開資訊，讓外界自行解讀所謂「不明異常現象（UAP）」的真實性。

川普今年2月曾在Truth Social發文表示，鑑於各界對此議題高度關注，他將指示相關部會與政府機構，正式啟動辨識與解密程序，公開所有涉及外星生命、UFO與UAP的檔案與資訊。

這次行動由白宮統籌，除五角大廈外，還包括國家情報總監辦公室、NASA、能源部與聯邦調查局共同參與。官方同時上線專門網站，集中存放相關文件。網站以復古軍事風格設計，首波共釋出162份資料。

▲川普下令公開UFO！五角大廈釋162份檔案。



無人機飛行員曾目擊強光物體

其中一份文件記錄，一名無人機飛行員2023年9月向聯邦調查局通報，稱曾在空中看見一個發出強烈亮光的「線狀物體」，亮度甚至高到能看見光線中的條紋結構。該物體維持約5至10秒後突然熄滅並消失。

另一份備受討論的資料，則是NASA阿波羅17號於1972年拍攝的照片，畫面中出現3個呈三角排列的光點。五角大廈表示，目前對該異象仍無定論，但初步分析認為，可能是實際存在的物體。

不過，官方同時強調，目前沒有任何證據證明美國政府掌握外星科技，或確認外星生命存在。

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