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工黨重挫！多地失守傳統票倉　施凱爾領導地位再掀質疑

▲▼英國新任工黨首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）
▲施凱爾領導的工黨在地方選舉挫敗。（圖／路透）

文／中央社倫敦8日綜合外電報導

英國地方選舉初步開票結果顯示，英國首相施凱爾領導的工黨遭遇挫敗，不僅反映選民對政府的不滿，也讓這位兩年前才率黨在國會大選大勝的領袖，再度面臨對其政治前途的質疑。

路透社報導，英國昨天舉行地方選舉，根據夜間完成的部分計票結果，施凱爾（Keir Starmer）的工黨在多地流失大量選票，失利範圍包括傳統上是工黨票倉的英格蘭中部與北部前工業地區，以及倫敦部分地區。 最大受惠者是由脫歐（Brexit）推手法拉吉（Nigel Farage）領導、主張反移民的民粹政黨「英國改革黨」（Reform UK），該黨在英格蘭斬獲逾200個地方議會席次，且有望在蘇格蘭和威爾斯躍升為主要反對勢力。

在英國2029年舉行下屆國會大選前，這場地方選舉被視為最具指標性的民意測試。英格蘭136個地方議會改選約5000個席位，威爾斯及蘇格蘭議會則全面改選。 部分工黨議員表示，若工黨在蘇格蘭表現不佳、失守威爾斯，且無法保住目前在英格蘭約2500個地方議會席位的多數席次，施凱爾將再度面臨下台壓力，甚至可能被要求訂出交棒時程。

初步開票結果顯示，英國傳統上由兩黨主導的政治格局持續瓦解，多黨競爭態勢日益明顯。分析人士指出，這是英國政治近百年來最大的變革之一。 曾占主導地位的工黨與保守黨，其選票逐漸流向英國改革黨，或政治光譜另一端的左派綠黨（Green Party）。此外，外界預期民族主義政黨將在蘇格蘭和威爾斯勝選。（編譯：洪培英）1150508

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