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印尼杜科諾火山噴發3死　當局證實「倖存登山客」已全部撤離

▲▼印尼東部哈馬黑拉島（Halmahera island）的杜科諾火山（Mount Dukono）於8日發生大規模噴發。（圖／路透）

▲杜科諾火山（Mount Dukono）於8日發生大規模噴發。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

印尼東部哈馬黑拉島（Halmahera island）杜科諾火山（Mount Dukono）8日發生大規模噴發，當局證實3名登山客罹難，但已尋獲並撤離倖存的所有15名登山客。

印尼火山和地質災害減災中心（CVGHM）指出，杜科諾火山於當地時間上午7時41分噴發，巨大火山灰雲直衝10公里高空。

當地警察局長帕薩里布（Erlichson Pasaribu）證實3人身亡，包含2名新加坡籍登山客及1名德那第島（Ternate）居民。

帕薩里布證實，已經找到所有倖存登山客，全部15人已從杜科諾火山撤離並送醫治療。不過，2名高山協作（porter）仍留在山上，協助搜尋3名死者遺體。

事實上，科學家上月觀察到火山活動增加後，當局就宣布該區域為禁止進入的管制區。

帕薩里布說，登山客無視登山口張貼的警語上山，「居民都明白風險而不會上山。許多登山客都是外國人，他們想拍攝和創作社群媒體內容。」

快訊／印尼火山爆發！　登山客「無視禁令擅闖」釀3死10失蹤

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