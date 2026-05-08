偷拍男學生裸體片！韓教練「嘲笑智能障礙」　傳群組與其他人分享

▲男學生慘遭體育教練拍攝裸照，上傳群組嘲笑。（示意圖，非當事人／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓忠清北道一所中學發生違反教學倫理的事件！一名年約30多歲的體育教練A某，去年曾將罹患智能障礙的男學生B某接到家裡「寄宿輔導」，豈料過程中他卻用手機偷拍該名學生的裸體，甚至上傳到聊天軟體的群組對話向其他學生們分享，最後因為被其他學生的父母向校方投訴，這才東窗事發。

根據韓媒《韓聯社》、《NoCut News》，該名在中學擔任體育教練的A某，去年11月到12月在家中輔導來接受「寄宿輔導」的智能障礙男學生B某，豈料他卻趁學生裸體時用手機偷拍照片和影片，甚至將這些影像上傳至聊天群組，和其他7名學生分享，師生們聯合以帶著戲謔嘲諷的口吻取笑。

直到今年2月9日，聊天群組其中一名學生的家長無意間發現這些偷拍學生裸體的影像，在向校方投訴後，整起案件才東窗事發。對此，校方直到隔天才向受害學生B某的父母告知實情，然而卻遲遲未向上級主管機關或警方報案。直到忠清北道議員朴晉希透過社群平台轉述案件後，校方才選擇向警方報案。

針對外界遲疑「應對慢半拍」，校方關係人士解釋，是因為受害學生的家長不希望把事情鬧大，最後才決定不報警處理。

自從事件愈演愈烈，該名體育教練才向校方提出辭職。最新消息指出，目前警方已將該名體育教練移送檢方。

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