求子12年喜迎5胞胎！　她生完才知「多一個」當場樂歪

▲貝德莉亞5日透過剖腹產生下五胞胎。（圖／翻攝臉書Haramaya University Hiwot Fana Comprehensive Specialized Hospital）



記者吳美依／綜合報導

衣索比亞35歲婦女貝德莉亞（Bedriya Adem）求子長達12年，終於在本月5日美夢成真，並且一次迎接「五胞胎」，連醫療團隊也忍不住驚歎。

剖腹喜迎五胞胎 自然懷孕超罕見

BBC報導，本月5日晚間，貝德莉亞在哈勒爾州（Harari Regional state）希沃特法納專科醫院（Hiwot Fana Specialised Hospital）透過剖腹產順利生下四男一女，寶寶體重介於1.3至1.4公斤之間，而且全都非常健康。

院長穆罕默德（Dr Mohammed Nur Abdulahi）表示，目前母嬰均健康無虞，但仍持續接受醫療照護，而體重超過1公斤的新生兒存活率高，並且能夠健康發育。

自然懷孕產下五胞胎的機率約為5500萬分之一。穆罕默德強調，貝德莉亞是自然受孕，並未借助試管嬰兒技術。

Ethiopian woman's joy at rare quintuplets after 12 years trying for a baby https://t.co/3pXGbvVtKw — BBC News (UK) (@BBCNews) May 8, 2026

求子12年太痛苦 媽媽樂觀期待

貝德莉亞表示，她和丈夫都為此欣喜若狂，「我無法用言語表達有多快樂。」她起初被告知懷了四胞胎，沒想到生產時才發現「又多一個」，「我只祈求能有一個孩子，真主卻賜給了我五個。」

貝德莉亞表示，丈夫在前一段婚姻已有一個孩子，「他以前總是告訴我，再生一個孩子就夠了，我不必擔心」，但她身心長期備受煎熬，「因為整座村莊都質疑我無法生育。」

貝德莉亞形容，過去經歷的一切就像一場痛苦且遙遠的夢，自己甚至不願回想，幸好真主終於聽見她的祈求。雖然務農的夫妻倆不確定如何撫養五個孩子，貝德莉亞仍樂觀表示，「我相信真主會透過社區和政府的支持來照顧我們。」