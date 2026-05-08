川普關稅又被判違法「實際影響卻有限」　前官員揭替代方案

▲川普去年4月2日在白宮針對關稅發表演說。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國國際貿易法庭7日裁定，總統川普今年2月援引1974年《貿易法》第122條實施的臨時全球關稅違法，但僅明確禁止聯邦政府向提告企業徵收關稅，而未適用於所有進口商，實際影響有限。此外，川普政府預期上訴，即使時限到期，恐怕也還有其他替代方案。

又被判違法 法官這樣說

美國最高法院2月裁定總統無權以《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施對等關稅後，川普改採《貿易法》第122條作為法律依據，可在150天內實施最高15%關稅，此後國會才會介入。川普政府此舉是為了爭取時間，在7月期限截止前推出新關稅政策。

如今，國際貿易法庭3位法官以2比1結果認定，川普依據《貿易法》第122條加徵關稅的作法不當，因為目前未達法律所規定、足以援引加徵關稅的門檻。

不過，國際貿易法庭也駁回24州提出的「比照辦理」聲請，拒絕發布判決適用於所有進口商的全面禁令，原因是大多數提告州政府本身並非進口商，也未實際支付、或可能支付第122條相關關稅。

▼位於紐約市的美國國際貿易法庭（Court of International Trade）。（圖／達志影像／美聯社）

未全面禁止 效力有限但時間點尷尬

《華爾街日報》認為，雖然貿易法庭未發布全國性禁制令，但已認定總統越權，其他進口商仍可援引這項判決向法院提告，迫使聯邦政府難對更多進口商維持關稅。

《路透社》則指出，雖然這次判決推翻的關稅2個月後就要到期，卻是川普關稅政策的另一次重大挫敗，而且時間點就落在他即將訪問北京，與習近平討論貿易議題之前。

各界普遍認為，川普政府毫無疑問將提出上訴。前商務部高級官員、現任King & Spalding律師事務所律師的馬傑魯斯（Ryan Majerus）說，政府提出上訴的同時，仍將持續徵收大部分的第122條關稅直至7月24日，屆時可能改由永久性的《貿易法》第301條款，繼續課徵關稅。