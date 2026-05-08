快訊／印尼火山爆發！　登山客「無視禁令擅闖」釀3死10失蹤

記者張方瑀／綜合報導

位於印尼東部哈馬黑拉島（Halmahera island）的杜科諾火山（Mount Dukono）於8日發生大規模噴發，巨大的火山灰雲直衝10公里高空。當地警方證實，這場天災已造成3名登山客不幸喪生，其中包含2名外籍人士，另外仍有10人下落不明。

▲印尼杜科諾火山於8日發生大規模噴發。（圖／翻攝自X）



火山爆發傳巨大轟隆聲 3人罹難包含外籍客

綜合外媒報導，北哈馬黑拉省警長帕薩里布（Erlichson Pasaribu）表示，杜科諾火山於當地時間8日上午7時41分突然噴發，伴隨著巨大的「轟隆聲響」。目前已確認有3人死亡，分別為2名外籍人士以及1名來自印尼特爾納特島（Ternate）的居民。

雖然官方尚未正式公布罹難者國籍，但當地媒體指出，受害者中可能有2人來自新加坡。當地搜救官員向《法新社》表示，最初接獲報告指有20人失聯，其中9名為新加坡人，目前搜救行動仍在進行中，失蹤人數下修至10人。

Massive eruption of Mt. Dukono volcano in North Maluku Province, Indonesia ???????? (08.05.2026) pic.twitter.com/gdL9HclkqN — Disaster News (@Top_Disaster) May 8, 2026

違規闖入封鎖區 4月起已發布禁令

事實上，由於科學家觀測到火山活動加劇，印尼當局早在4月17日就已經將該區域列為禁區，嚴禁遊客進入。火山與地質災害減災中心（PVMBG）自去年12月起，也持續呼籲大眾不要靠近火山口半徑4公里的範圍內。然而，這群登山客顯然無視禁令，在封鎖期間入山，最終釀成悲劇。

印尼地質局局長薩里亞（Lana Saria）指出，噴發出的濃煙高度達10公里，不僅對大眾健康構成威脅，更有可能導致交通服務中斷。目前搜救機構已出動數十名人力與警察入山搜救，所幸暫時未接獲航班受阻的報告。

地形偏遠搜救難度高 杜科諾火山活躍近百年

杜科諾火山位於北摩鹿加省，位置極其偏遠，並非一般的觀光熱點。登山客若要前往，必須從雅加達搭機至特爾納特，再乘船至哈馬黑拉島，並經過長途車程抵達托貝洛（Tobelo）後，徒步穿過密林與佈滿硫磺、火山灰的荒蕪地形才能到達。

這座火山自1933年以來便持續處於活躍狀態，頻繁噴發火山灰。今年4月6日也曾發生噴發，當時雖有登山團在附近，但並未造成傷亡。目前杜科諾火山的警戒級別仍維持在印尼四級警戒中的「第三級」。