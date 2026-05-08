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印度一家4口吃西瓜暴斃　驗屍結果大逆轉「竟是老鼠藥奪命」

▲▼ 。（圖／翻攝自NDTV）

▲孟買一家四口食用西瓜後喪命，法醫證實真正死因是老鼠藥中毒。（圖／翻攝自NDTV）

記者吳美依／綜合報導

印度孟買一家4口吃西瓜當作飯後水果，未料12小時內相繼暴斃。當局起初懷疑是西瓜引起的食物中毒，最新法醫鑑定結果卻證實，4人的真正死因為「老鼠藥中毒」。

驗出老鼠藥　全力追來源

《新德里電視台》引述法醫報告指出，4名死者體內及殘餘西瓜樣本中，均檢出「磷化鋅」（zinc phosphite）陽性反應，該化學物質正是常見老鼠藥的主要成分。

事實上，幾天前的初步解剖報告已透露不尋常跡象，死者們腦部、心臟及腸道等多處器官呈現「綠色」，符合中毒典型特徵。此外，45歲父親阿布杜拉（Abdullah Dokadia）體內更被驗出嗎啡反應。

調查人員正在全力追查，西瓜究竟是遭意外污染，或者被人蓄意注入毒藥。關於阿布杜拉的嗎啡反應，也正釐清是否涉及事先用藥或其他可疑情節。

才和親戚聚餐　吃西瓜竟喪命

回顧整起事件，4月25日阿布杜拉與35歲妻子納絲琳（Nasreen）、女兒阿依夏（Aisha）、札伊娜布（Zainab）及其他5名親戚共進晚餐，主食為羊肉印度香飯。

用餐後親戚各自返家，一家四口隔日凌晨1時食用家中備好的西瓜，未料清晨5點半至6點之間，全都陸續出現激烈嘔吐與腹瀉症狀，並在12小時內先後不治。

至於僅與這家人同桌吃飯的5名親戚，都沒有發生身體不適反應。

一家4口「飯後吃西瓜」12hrs內全丟命！　專家：1動作加速細菌繁殖

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關鍵字：

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