川普才稱停火未破局！　阿聯證實「又遭伊朗攻擊」

▲5月8日，伊朗海軍向未知地點發射了一枚飛彈。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普7日堅稱，儘管美伊在荷莫茲海峽交火，停火協議依然有效。但就在隔日，華府盟友阿拉伯聯合大公國（UAE）再度遭到攻擊，該國證實其防空系統8日凌晨攔截了來自伊朗的飛彈與無人機威脅。

川普堅稱停火有效 達成協議日期仍不明

《路透社》報導，關於這次針對阿聯的襲擊事件，外界尚無獲悉太多細節。但此前一天，美國與伊朗在荷莫茲海峽附近交火，華府則仍在等待德黑蘭對其終戰提案的回應。

美國總統川普7日在真相社群發文表示，3艘美軍驅逐艦在炮火下成功通過荷姆茲海峽，「3艘驅逐艦沒有受到任何損傷，但伊朗攻擊者卻遭受嚴重損失。」

川普稍後也向記者們表示停火協議仍然有效，試圖淡化這次交火，「他們今天想跟我們耍花招，結果被我們徹底擊潰。」

▼荷莫茲海峽的船隻與油輪。（圖／路透）

川普透露，與德黑蘭的談判仍在進行中，還宣稱伊朗已經接受「伊朗絕不能擁有核武器」的協議條件，「他們同意了，讓我們看看他們是否願意簽署協議。」

被問及何時能夠達成協議時，他回應，「這可能不會發生，也可能在任何一天成真。我相信他們比我更想要達成協議。」

伊朗指控先違反停火 海岸多地遇襲

伊朗軍方指控美國率先違反停火協議，攻擊伊朗油輪與另一艘船隻，並對葛希姆島（Qeshm Island）、哈米爾港（Bandar Khamir）、錫里克（Sirik）等沿海地區發動空襲。作為回應，該國才對海峽東部的美軍艦艇發動反擊，並且造成「重大損害」。

伊朗Press TV稍後報導，在歷經數小時砲火後，「荷莫茲海峽沿岸的伊朗島嶼及海岸城市情勢都恢復正常。」不過，美國中央司令部否認任何資產受損。