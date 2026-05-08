日本核安單位出包！職員「出差中國」連續丟失公務機　含機密資料

▲福島第一核電廠於2011年發生核災事故後，日本新設原子力規制廳。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本原子力規制廳職員驚傳公務用「防災手機」頻繁遺失，引發資安疑慮。最新資訊揭露，一名職員去年11月赴中國上海私人行程期間遺失公務用防災手機，內含機密性等人事聯絡資料。然而更嚴重的是，2025年至少已發生10起類似事件，其中2件至今仍未尋回。

日媒《共同通信》曾於今年1月報導，一名職員2025年11月以私人行程前往中國上海期間，遺失公務用智慧型手機，且裝置內儲存包括核安相關部門職員姓名與聯絡方式等未公開資訊，疑似是在機場接受安檢時遺失，直到經過3天以後才發現，引發外界對資訊保護的高度關注。

日媒《辯護師.com News》追查後續相關情況，並向原子力規制委員會申請公開行政文件。最新開示資料顯示，2025年內至少已發生6起公務用「防災手機」遺失事件，相關文件標題為「防災攜帶電話遺失報告」，內容雖多數經過遮蔽，但可確認為不同獨立案件。

資料指出，遺失情境相當分散，包括出差入住飯店周邊、餐後返程途中、以及從研習會場前往住宿地點等移動過程。部分報告更提到，有職員因身處遠地、難以及時集合，曾連續數日未依規定每日檢查設備，導致延遲發現遺失情況。

此外，亦有案例顯示，部分職員在遺失後數日才察覺異常，反映管理流程存在漏洞。部分事件已通報至日本內閣官房設置的「反情報中心」，該機構負責防範外國情報機關滲透與情報安全風險。

原子力規制廳指出，目前約配發500至600支防災用智慧型手機，主要提供給處理核災應變的相關職員使用。裝置內建聯絡資料與緊急通知系統，可在地震等災害發生時即時推播資訊，並具備遠端鎖定與資料刪除功能。

然而，儘管設備具備資安防護機制，實際管理仍出現漏洞。官方也證實，2025年度整體遺失案件達10起，其中2起至今仍未尋回。不過，目前並未發現任何資訊外洩或遭惡意利用的情況。