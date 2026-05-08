　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新加坡鐵腕治霸凌！　小四以上男學生最重「鞭刑3下」

▲男童，男孩，小學生，暴力，家暴，體罰，責備，校園暴力，懲罰。（圖／CFP）

▲涉及霸凌行為的男學生校方可將鞭刑視為最後手段。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

新加坡校園霸凌事件頻傳，引發社會高度關注。新加坡政府對此祭出強硬手段，根據最新公佈的指導準則，未來涉及霸凌（包含網路霸凌）的男學生，若所有教育手段都無效，校方最後可處以「鞭刑」作為懲戒，最高可抽3鞭。

最後手段　男學生最高罰3下鞭刑

根據新加坡國會5日討論的新準則，涉及霸凌行為的男學生，在所有其他輔導與懲處措施都證明不足以矯正其嚴重不當行為時，校方可將鞭刑視為最後手段。根據規定，涉案男學生最高可能面臨3下的鞭刑處置。

新加坡教育部長李智陞（Desmond Lee）向立法委員強調，鞭刑的實施有極其嚴格的限制。他表示，「這是在考量到不當行為的嚴重性後，若所有其他措施都無效才會動用。」

嚴格執行程序　校長批准、授權教師施刑

針對外界對學生安全的疑慮，李智陞指出，校方會遵循嚴格的標準程序。他表示，每一宗鞭刑處分都必須經過校長親自批准，且只能由獲得授權的教師執行。

此外，學校在決定是否施予鞭刑前，會綜合評估該名學生的成熟度，並判斷這項刑罰是否真能幫助學生從錯誤中學習，進而理解其行為造成的嚴重後果。

性別差異處置　女生改罰停學、扣操行

這項措施僅適用於小學高年級（9至12歲，約國小四年級以上）及以上的男學生。李智陞解釋，這是根據新加坡《刑事訴訟法》所做出的規定，該法規明文禁止對女性實施鞭刑。

至於涉及霸凌的女性學生，則會採取其他校級懲處措施，例如留校察看、停學或調整其操行等級。而在執行鞭刑後，學校也必須持續追蹤學生的心理健康與進展，並提供必要的諮商輔導。

聯合國與世衛表反對　憂損害身心發展

新加坡此次強硬反霸凌措施，起源於去年多起引起大眾關注的高校霸凌案件。然而，包含聯合國兒童基金會（Unicef）在內的國際組織對此表達強烈反對，認為體罰會損害兒童的身心健康，且從長遠來看，體罰反而可能增加孩童的行為問題。

世界衛生組織（WHO）去年的報告也指出，體罰在全球範圍內依然「廣泛到令人堪憂」，並對兒童的發展與健康造成重大傷害。根據世衛統計，全球每年約有12億名0至18歲的兒童在家庭中遭受體罰。

新加坡的司法鞭刑制度最早起源於19世紀英國殖民時期，目前仍對50歲以下的男性犯罪者實施，適用罪名包含強盜、詐騙及簽證逾期居留超過90天等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
310 1 5976 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊寶楨傳脫黨戰台中　江和樹開酸：妳到底是誰啊？
快回來！男大生跳水救人失蹤8小時　姊拿衣物呼喚哭紅眼
交屋即轉手　換約客1年慘賠528萬
快訊／最強三上悠亞！　勇奪TPBL職籃「年度人氣啦啦隊員」
記憶體走勢分歧！2檔收漲停　群聯再創新天價
ETF史詩級巨量！00403A掛牌日爆418萬張成交　溢價逾
快訊／台大名醫下藥性侵3女業務　一審判6年9月
快訊／桃園知名養生村爆墜橋　1女明顯死亡
「北港皇太子」橫行鄉里！媽與副分局長唱K合照　警：正常接觸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普不太可能「拿台灣做交易」　美前官員揭他談判思維

強風一吹「捲走充氣城堡」！比利時7歲男童遭拋飛　猛撞圍欄亡

曝光美國丹麥密談！擬在格陵蘭增設3座美軍基地　劃為「美國領土」

美軍罕見「洩漏」核潛艇動態　對伊朗發出最後通牒

「川普更需要中國」　學者分析川習會可能成果：恐對中國更有利

3艘油輪關閉定位「無聲通過」荷莫茲海峽　運載600萬桶原油

60萬人等嘸貨！川普「金色手機」恐跳票　官網：不保證上市

德州貨櫃車廂驚見6屍！　偷渡客關8小時「活活熱死」

韓散貨船爆炸內幕曝！疑遭「伊朗無人機」攻擊　殘骸送返南韓調查

川習會中東戰火、關稅籠罩　對台軍售成談判關鍵

世衛大會5月18日開幕　陸外交部：中方決定不同意台灣參加

周深擁抱阿信誇「高大威猛」　見「五迷超好Cue」一直玩XD

滯留鋒明襲「全台雷雨」一片紫紅！恐連下4天

普利斯通新竹廠關閉551名員工受影響　遊覽車載往4地協商

密室脫逃變玩命！女員工扮上吊鬼瀕死　醫揭：20秒就昏迷！　兄怒爆「用真麻繩」曾有人被勒昏離職

郵輪漢他病毒「零號病人」找到了！　垃圾堆中賞鳥不幸感染　爆發人傳人已3死

EXO攻小巨蛋狂用中文抬槓　燦烈.KAI「跳到超累」狂喊餓

聶永真標下中油98萬元新LOGO修正案　老董：他有建議但現已暫停

台中死亡車禍恐怖瞬間曝！29歲騎士「躲不掉」遭貨車撞飛亡

降低重症機率！醫籲：兒童早餐加「這顆」水果 免疫力與學習力大升級

川普不太可能「拿台灣做交易」　美前官員揭他談判思維

強風一吹「捲走充氣城堡」！比利時7歲男童遭拋飛　猛撞圍欄亡

曝光美國丹麥密談！擬在格陵蘭增設3座美軍基地　劃為「美國領土」

美軍罕見「洩漏」核潛艇動態　對伊朗發出最後通牒

「川普更需要中國」　學者分析川習會可能成果：恐對中國更有利

3艘油輪關閉定位「無聲通過」荷莫茲海峽　運載600萬桶原油

60萬人等嘸貨！川普「金色手機」恐跳票　官網：不保證上市

德州貨櫃車廂驚見6屍！　偷渡客關8小時「活活熱死」

韓散貨船爆炸內幕曝！疑遭「伊朗無人機」攻擊　殘骸送返南韓調查

川習會中東戰火、關稅籠罩　對台軍售成談判關鍵

快訊／賴清德宣布：三班護病比　明年5／20提前分階段實施

珍貴直擊！野生黑豹路邊放閃「恩愛」　影像流出震撼保育單位

桃園毒蟲闖倉庫偷電纜、汽車零件　等紅燈遭警網包抄

三班護病比引爭議又失言　石崇良赴護師節大會：今天心情比較忐忑

記憶體群聯喜迎120億資金！　銀行爆首宗聯貸超額認購224%

假檢察官誆交金融卡辦案　里港警即時阻詐保住6旬夫妻積蓄

川普不太可能「拿台灣做交易」　美前官員揭他談判思維

任天堂坦言Switch 2漲價「不夠補成本」　社長：不想傷害氣勢

嘉藥征戰首爾世界美食奧林匹克　勇奪3金3銀1銅佳績

一場法會露端倪！　「護國神山」擴廠題材瞄向安定區

【一覺醒來刺青加倍】被姪子彩色筆紋身舅舅超級慌！家人無情瘋笑還摔進床縫XD

國際熱門新聞

男性避孕新時代？美研究成功「暫停精子生產」

川普訪中　黃仁勳「沒受邀」原因曝

川普：將與習近平談對台4393億軍售　不認為中國會犯台

泰國60天免簽將喊卡！還要加收300泰銖

大型芯片股點火　美股無畏美伊戰爭收高

川普傳與習談對台軍售案　恐違雷根六項保證

川習會敲定！川普傳變心住「1晚46萬北京四季」

川普：認真考慮將委內瑞拉納入美國第51州

提終戰方案遭川普打槍！伊朗：沒要求任何讓步

美伊又要開戰？　川普：停火脆弱「依靠維生系統」撐著

泰國女星「豪門尪」爆長年性侵親弟！急關IG神隱

53年懸案破了　流落3千公里跳車亡

美8參議員致函川普　促加速4500億對台軍售

川普親口證實　將要求習近平釋放黎智英

更多熱門

相關新聞

女嬰遭保母掉包！母養1年半驚：越長越黑

女嬰遭保母掉包！母養1年半驚：越長越黑

泰國一名年輕母親因故將剛出生的女兒託付給保母照顧，沒想到5個月後領回的孩子，越養卻越覺得孩子與自己長得不像，直到女兒2歲才發現不是自己的親生骨肉，早就被當初的保母調包。原來該名保母疑似為了牟利，將她的親生女兒賣給一對緬甸籍夫婦，再花1萬泰銖買來另一名女嬰塞給被害人。

曼谷動物園「3動物」被綁架！情侶暴力破窗

曼谷動物園「3動物」被綁架！情侶暴力破窗

29台人詐騙落網！柬埔寨警2天逮捕373人

29台人詐騙落網！柬埔寨警2天逮捕373人

芭達雅4男4女「海中多人活春宮」！

芭達雅4男4女「海中多人活春宮」！

將精進1985專線　顧立雄：確保遭遇處理的獨立性

將精進1985專線　顧立雄：確保遭遇處理的獨立性

關鍵字：

新加坡霸凌鞭刑東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

「北港皇太子」擄人私刑黑底曝光　竟是朝天宮董事長之子

「北港皇太子」目無法紀！　姑姑還是白委

鋒面連炸4天全台雷雨！雨最猛時間曝

3同事炒股賺爆離職！「下班愣見小吃攤一幕」他崩潰了

即／「戲曲王子」性侵猥褻4生　遭起訴求重刑

收近千元帳單「他派AI取消訂閱」　半小時竟退款！

「穿洞洞鞋約砲」激情夜下場崩潰　妹子：死定了

「北港皇太子」起底！　下令40位小弟狠打81歲前立委

不只台電！葉元之爆經濟部Logo也找聶永真

男大生為救人滅頂　姊焦急現場守候

胡瓜同框18歲超正孫女！　爆上學10天遲到8天

你有領到嗎　全台最新平均月薪出爐！

《豆腐媽媽》爆演員酬勞砍半！被迫減量拍攝

LINE每天通知「今日壽星」惹怒萬人

即／家產談不攏釀悲劇！高雄兄持刀砍死弟弟遭逮

更多

最夯影音

更多
世衛大會5月18日開幕　陸外交部：中方決定不同意台灣參加

世衛大會5月18日開幕　陸外交部：中方決定不同意台灣參加
周深擁抱阿信誇「高大威猛」　見「五迷超好Cue」一直玩XD

周深擁抱阿信誇「高大威猛」　見「五迷超好Cue」一直玩XD

滯留鋒明襲「全台雷雨」一片紫紅！恐連下4天

滯留鋒明襲「全台雷雨」一片紫紅！恐連下4天

普利斯通新竹廠關閉551名員工受影響　遊覽車載往4地協商

普利斯通新竹廠關閉551名員工受影響　遊覽車載往4地協商

密室脫逃變玩命！女員工扮上吊鬼瀕死　醫揭：20秒就昏迷！　兄怒爆「用真麻繩」曾有人被勒昏離職

密室脫逃變玩命！女員工扮上吊鬼瀕死　醫揭：20秒就昏迷！　兄怒爆「用真麻繩」曾有人被勒昏離職

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面