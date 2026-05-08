全球GDP恐重摔3％！荷莫茲封鎖　台灣被點名「能源危機重災區」

▲隨著荷莫茲海峽遭封鎖，全球約15％的原油，以及約20％的液化天然氣）供應瞬間斷流。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中東戰火持續延燒，全球經濟正面臨一場結構性毀滅。隨著荷莫茲海峽遭封鎖，全球約15％的原油，以及約20％的液化天然氣（LNG）供應瞬間斷流。高盛集團與《經濟學人》同步發出警訊，隨著4月20日最後一批戰前「在途庫存」耗盡，全球能源的緩衝空間已正式歸零。這場危機恐重創全球3％的GDP，而台灣更被點名為這波「油荒」中首當其衝的重災區。

緩衝期正式結束 4／20後全球能源進入真空狀態

過去兩個多月，西方國家與部分亞洲經濟體還能維持表面平靜，全靠開戰前已在海上航行的「在途庫存」支撐。然而，這層保護傘已在4月20日隨著最後一批油輪抵達宣告消失。這意味著，真正的供應衝擊現在才要開始。

高盛（Goldman Sachs）警告，全球石油庫存正接近8年來的最低點。目前全球庫存僅能支撐101天的需求，預計到5月底將進一步降至98天。

歐洲的情況更慘，其商業航空燃油庫存最快可能在6月就跌破國際能源總署（IEA）設定的23天臨界值，多家航空公司已開始削減航班因應。

台灣被點名「最脆弱重災區」 不僅油價飆、晶片生產也告急

在這場能源大地震中，台灣、南非、印度與泰國被列為受創最深的區域。由於海灣地區高達80％的石油出口銷往亞洲，亞洲各國庫存正以驚人速度枯竭。日本的儲備預計5月耗盡，南韓也面臨韓元貶至1500關卡的經濟保衛戰。

對台灣而言，衝擊不只是加油站的跳表數字。報導指出，天然氣短缺直接推升化肥成本，引發全球糧食危機風險；而煉油副產品硫磺變貴則重創金屬冶煉。

最致命的是，氦氣的匱乏正威脅著電腦晶片的生產，讓身為全球半導體樞紐的台灣，處境變得格外險峻。

全球GDP恐暴跌3％ 「停滯性通膨」噩夢恐重演

專家分析，即便荷莫茲海峽現在立即重開，全球累積損失的15億桶原油（約全球產量5％）已無法挽回，供應鏈恢復至少需要數月。若封鎖持續，原油價格可能飆升至每桶150美元甚至200美元。

這場危機的破壞力直逼2020年新冠疫情，極可能引發1970年代式的「停滯性通膨」，即經濟衰退與物價飛漲同時發生。目前亞洲已有7個國家被迫實施居家辦公以節省能源，5國採取油料配給。

歐洲補貼撐市 美中各有盤算

目前全球呈現各掃門前雪的態勢：

歐洲：透過政府補貼強撐，但煉油廠利潤已轉為負值，這種「賠本生意」隨時會因財政不堪負荷而停擺。

美國：雖受惠於頁岩油成為淨出口國，但國內汽油價格已攀升20％，聯準會（Fed）降息希望渺茫。

中國：擁有13億桶儲備卻自保第一，暫停成品油出口並拒絕支援國際，讓全球供應鏈雪上加霜。

川普（Donald Trump）雖試圖以「出征已完成」來安撫市場，但現實數據顯然不買單。