致死率最高6成卻難擴散　專家揭漢他病毒「最大弱點」

▲電子顯微照片顯示的漢他病毒（Hantavirus）粒子。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

荷蘭籍豪華遠征郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，目前已經3死3確診，另有5人疑似感染。儘管引發國際關注與部分恐慌，但流行病學家普遍認為這次疫情不太可能引發全球大流行，因為漢他病毒「人傳人」相當困難，相對較高的致死率也正好是傳播弱點。

疫情流行關鍵在這 致死率反成弱點

《新聞週刊》報導，根據過去疫情紀錄，漢他病毒致死率約30%至60%，但相對較高的致死率，反而成為無法掀起全球危機的「最大弱點」。

「洪迪斯號」至少2名患者確認感染的「安第斯毒株」（Andes strain），是目前唯一已知可人傳人的漢他病毒亞型。即便如此，其傳染效率極為有限，即使在郵輪這種最糟糕傳播環境中，感染案例依然罕見，幾乎僅限於最密切接觸者之間。

▼洪迪斯號爆發漢他病毒疫情。（圖／路透）

約翰霍普金斯大學健康安全中心資深學者阿達利亞（Amesh Adalja）指出，「疫情大流行的潛力，主要取決於傳播機制，而非致死率。推動大流行的生物學原理，在於病原體在人與人之間移動的方式，而不是它讓人病得多嚴重。」

哥倫比亞大學微生物學與免疫學教授拉卡尼耶洛（Vincent Racaniello）表示，傳播關鍵在於患者無症狀階段及出現症狀前能否持續排出病毒，「流感和新冠病毒都非常擅長這一點，但漢他病毒的障礙就在於無法有效人傳人。」

傳播太困難 專家不擔心疫情大流行

事實上，漢他病毒在患者出現症狀前不會傳播，而且潛伏期最長可達8週。

塔夫茨醫學中心微生物學主任懷斯（Zoe Weiss）指出，「最具疫情大流行潛力的病原體，往往能讓人們在感染期間仍保持行動力、維持社交活動。」舉例而言，新冠病毒就能在無症狀或症狀輕微時傳染，導致疫情控制變得非常困難，而漢他病毒正好相反。

▼維德角醫護人員身穿防護衣，協助撤離疑似病例下船。（圖／路透）



史丹佛大學傳染病流行病學家李普西奇（Marc Lipsitch）強調，儘管近期郵輪疫情值得關注，但漢他病毒存在根本性限制，「要讓它從一個人傳給另一個人，實在非常困難。」

長期追蹤新興傳染病的資深病毒學家克夏澤克（Thomas G. Ksiazek）也說，「這種病毒對世界而言並非新事物，如果它真的會演變成一場大流行，早在很久以前就會發生了。」

▼洪迪斯號航程圖。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）