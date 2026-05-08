頭髮剪壞氣炸「怒捅美髮師」　女客背後突襲瞬間曝光

▲拉伊斯持刀攻擊美髮師。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

巴西聖保羅發生駭人案件，一名27歲女子不滿美髮師「剪壞」自己的頭髮，而且拒絕退款，竟趁對方為其他客人服務時，持刀怒捅其背部，犯案過程全被監視器拍下。

她怒捅美髮師 監視器畫面曝光

G1等媒體報導，此案發生在5日下午。根據畫面，嫌犯拉伊斯（Laís Gabriela Barbosa da Cunha）默默走到忙碌的美髮師身後，從包包裡掏出一把刀，猛然發動攻擊。幸好，受害者立刻逃開，保全人員也隨即制伏她，並且成功奪下凶器。

稍後，拉伊斯被警方依傷害及恐嚇罪當場逮捕。29歲美髮師愛德華多（Eduardo Ferrari）背部受傷，所幸傷勢輕微，送醫後已無生命危險。

Facada em cabeleireiro - A mulher de 27 anos que foi detida após esfaquear um cabeleireiro dentro de um salão de beleza na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, já havia feito ameaças ao profissional semanas antes do ataque, segundo depoimentos registrados pela Polícia Civil no… pic.twitter.com/VtreOuQgyX — g1 (@g1) May 7, 2026

不滿髮型剪壞 退款遭拒生殺心

這起攻擊事件源於4月7日，拉伊斯在該髮廊進行挑染及護髮，當天離開時看起來很滿意，還在社群媒體上分享正面評價。未料幾天後，她的態度180度大轉變，開始瘋狂投訴店家，要求退款遭拒後，甚至發布死亡威脅。

拉伊斯被捕後堅稱，美髮師「亂打薄」害她的瀏海變得跟漫畫角色一樣。犯案當天，她一上門就再度要求退款，並在保全人員趕抵之前，找到時機攻擊美髮師。

愛德華多的法律團隊對當局處理方式表達不滿。律師指出，刀刺背部的行為性質嚴重，加上事前已發出死亡威脅，應依《刑法》第121條認定為殺人未遂，而非單純的傷害罪。