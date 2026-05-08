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頭髮剪壞氣炸「怒捅美髮師」　女客背後突襲瞬間曝光

▲▼頭髮剪壞氣炸「怒捅美髮師」　女客背後突襲瞬間曝光。（圖／翻攝X）

▲拉伊斯持刀攻擊美髮師。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

巴西聖保羅發生駭人案件，一名27歲女子不滿美髮師「剪壞」自己的頭髮，而且拒絕退款，竟趁對方為其他客人服務時，持刀怒捅其背部，犯案過程全被監視器拍下。

她怒捅美髮師　監視器畫面曝光

G1等媒體報導，此案發生在5日下午。根據畫面，嫌犯拉伊斯（Laís Gabriela Barbosa da Cunha）默默走到忙碌的美髮師身後，從包包裡掏出一把刀，猛然發動攻擊。幸好，受害者立刻逃開，保全人員也隨即制伏她，並且成功奪下凶器。

稍後，拉伊斯被警方依傷害及恐嚇罪當場逮捕。29歲美髮師愛德華多（Eduardo Ferrari）背部受傷，所幸傷勢輕微，送醫後已無生命危險。

不滿髮型剪壞　退款遭拒生殺心

這起攻擊事件源於4月7日，拉伊斯在該髮廊進行挑染及護髮，當天離開時看起來很滿意，還在社群媒體上分享正面評價。未料幾天後，她的態度180度大轉變，開始瘋狂投訴店家，要求退款遭拒後，甚至發布死亡威脅。

拉伊斯被捕後堅稱，美髮師「亂打薄」害她的瀏海變得跟漫畫角色一樣。犯案當天，她一上門就再度要求退款，並在保全人員趕抵之前，找到時機攻擊美髮師。

愛德華多的法律團隊對當局處理方式表達不滿。律師指出，刀刺背部的行為性質嚴重，加上事前已發出死亡威脅，應依《刑法》第121條認定為殺人未遂，而非單純的傷害罪。

 
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