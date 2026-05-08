金主愛穿搭藏玄機！BBC揭「接班人密碼」：毛皮大衣是權力象徵

▲金正恩2023年2月帶著妻女出席建軍節慶祝晚宴，合照時金主愛坐在父母中間。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的寶貝女兒金主愛，近年頻繁陪同出席公開活動，其穿搭風格也成外媒關注焦點。英媒分析，金主愛多次身穿皮革外套、毛皮大衣，這些在一般民眾幾乎難以見到的高級穿搭，恐怕不只是時尚選擇，而是當局刻意塑造「接班人形象」的宣傳手法，藉此凸顯與眾不同的特權地位與領導者氣場。

英媒《BBC》於當地時間6日以「為接班布局的穿搭：金主愛時尚所訴說的北韓未來」為標題進行報導，分析金主愛從2022年11月首次公開露面後的穿搭變化。當時她陪同金正恩視察洲際彈道飛彈「火星-17型」試射，年約9歲的她身穿厚白色羽絨衣、黑色長褲與紅色皮鞋，綁著馬尾牽著父親的手現身。

▲北韓最高領導人金正恩帶著女兒金主愛出席閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

不過之後，金主愛的造型逐漸轉變，開始頻繁以皮革夾克、毛皮裝飾大衣、半透明上衣等成熟風格服飾亮相。報導認為，這種改變並非單純造型升級，而是北韓試圖將她從「年幼女孩」包裝成「成熟且強勢的未來領導人」。

報導特別提到，金主愛經常穿著與金正恩相似的皮衣。《BBC》指出，這種模仿上一代領導人形象的「形象複製」策略，長期以來都是北韓鞏固權力的重要手段，就連金正恩本人在執政初期也曾刻意模仿祖父金日成的穿著與髮型，以強化自身正統性。

南韓世宗研究所副所長鄭成長分析，北韓朝鮮勞動黨宣傳煽動部長期負責塑造領導人形象，過去曾成功把民眾對金日成的崇拜延續到金正恩身上，如今金主愛也可能正走相同路線。他認為，「年輕、經驗不足」原本是作為接班人的金主愛的弱點，但只要與金氏家族形象連結，就能被淡化。

▲金正恩、金主愛2024年3月巡視平壤江東溫室農場。（圖／達志影像／美聯社）

除了建立接班合法性外，專家也認為，金主愛的服裝同時在向外界展現「與平民不同」的階級。鄭成長指出，在北韓社會中，皮革、毛皮與名牌服飾相當罕見，一般民眾幾乎不可能擁有，「穿上高級皮衣，本身就是一種特權象徵」。

例如2025年12月，金主愛造訪兩江道三池淵觀光區飯店時，就曾身穿毛皮服飾，引發關注。外界認為，這與北韓近年持續加強對民眾生活與文化管制的現況形成強烈對比。

事實上，北韓早在2020年就制定《反動思想文化排擊法》，全面封鎖外來文化，甚至將透視裝、部分西方流行服飾視為「反社會主義現象」。

▲北韓官媒罕見公開，金主愛一人獨自入鏡的開槍射擊照。（圖／路透）

然而，金主愛卻曾在2023年穿著法國精品品牌克里斯汀•迪奧（Christian Dior）價值1900美元（近新台幣6萬元）的黑色羽絨衣公開亮相，隔年又穿著露出手臂的透視感上衣出席平壤住宅區竣工典禮，形成明顯反差。

北韓大學院大學教授李宇榮則表示，北韓雖然禁止民眾穿牛仔褲，理由是其象徵西方文化，但金正恩本人過去也曾穿著牛仔褲現身，「即使法律禁止外國文化，但是在北韓，最高領導人仍是什麼都能做到。」