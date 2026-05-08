誇張！日本女高中生「原味室內鞋」賣到缺貨　最高價飆到1萬台幣

▲日本女學生「原味室內鞋」賣到缺貨。（圖／翻攝自Yahoo Japan）

記者羅翊宬／綜合報導

日本二手交易市場近期掀起爭議，有疑似女學生使用過的「原味室內鞋」被高價轉售，售價甚至達到5萬日圓（約新台幣1萬元）的驚人價格，外界質疑恐涉及性爭議。隨著相關交易與收藏行為曝光，日本社會也出現正反兩面討論，有人認為踩在道德紅線上，也有人主張此舉屬於收藏行為，爭議持續延燒。

根據《南華早報》（SCMP），日本多個網路二手平台近日出現大量疑似「女生校園室內鞋」的商品，來源多為高中或大學畢業生使用過的鞋款。這類室內鞋在日本被稱為「上履き」，為白色芭蕾鞋樣式，學生進入校園後必需更換穿著，屬於校園日常用品之一。

據悉，由於日本校園重視室內清潔與禮儀，從幼稚園到大學幾乎全面實施室內鞋制度，部分學生甚至會在鞋上標註姓名、年級班級或是圖案。

一雙在埼玉縣上架的室內鞋，被標註為「使用3年的畢業紀念鞋」，其帶有明顯污漬與使用痕跡，最初以6900日圓（約新台幣1381元）轉售。此外，部分商品在多次競標後價格持續上升，最高甚至達到5萬日圓。

▲日本學生穿過的室內鞋、原味白襪沾染污漬，廣受買家喜愛。（示意圖／VCG）

更引發外界關注的是部分買家對商品的特殊稱呼與癖好。有網友指出，這類商品在特定圈子中被稱為「JK原味鞋」，其中「JK」為日文「女子高生」縮寫，常被用於象徵校園、青春與學生形象的次文化語境。

部分評論認為，購買動機可能不僅止於收藏，還與特定性偏好有關，甚至有媒體指出，一些買家對鞋子的使用痕跡、氣味或附帶影像特別感興趣。

不過，也有另一派聲音認為，這與收藏鐵道模型或紀念物在本質上並無差異，只要未侵害他人權益，應屬個人市場行為。但反對意見則強烈指出，問題不在於物品本身，而是「以女性學生形象為消費標的」，甚至可能涉及隱私外洩風險，包括姓名、學校等個人資訊曝光。

日本媒體曾報導，一名21歲女性指稱自己學生時期被要求穿著室內鞋拍攝照片，相關物品後來疑似遭上架販售，引發是否涉及兒少性剝削等討論。部分專家亦指出，此類行為在特定情況下可能觸及法律與倫理問題。

隨著爭議擴大，日本大型二手平台「美露可利」（Mercari）已在今年3月宣布，禁止涉及「布魯瑟拉」（ブルセラ）相關內容的商品上架，該詞意指將學生制服或私人物品性商品化的次文化現象。該平台強調，未來校園相關用品如制服、教科書、文具等，也可能納入限制範圍，以避免類似爭議持續發生。