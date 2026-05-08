川普封鎖失敗？　CIA揭伊朗靠「油輪」續命：至少再撐4個月

▲CIA指出，伊朗在嚴密經濟封鎖下還能再撐3到4個月。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前大讚美軍對伊朗實施的海軍封鎖如「鋼鐵長城」，宣稱德黑蘭政權已走投無路。然而，外媒揭露一份中央情報局（CIA）提交的機密報告指出，伊朗的韌性遠超白宮想像，不僅仍保有7成以上的飛彈戰力，甚至在嚴密經濟封鎖下還能再撐3到4個月。

「鋼鐵長城」被打臉？ 飛彈戰力還剩7成

根據《華盛頓郵報》報導，川普6日在橢圓形辦公室向媒體展示戰果，聲稱伊朗的飛彈大部分已被摧毀，「大概只剩下18%或19%，跟以前比簡直微不足道。」但根據CIA的最新機密評估，事實並非如此。

情治單位指出，儘管美、以兩國進行了數週的猛烈轟炸，伊朗仍保有戰前約75%的行動發射車，以及70%的飛彈庫存。

一名美國官員更透露，德黑蘭政權展現驚人修復力，目前已重新啟用幾乎所有的地下儲存設施，並著手修理受損飛彈，甚至在組裝開戰初期尚未完工的新型飛彈。這與白宮所描繪的「全面軍事勝利」存在極大落差。

▲伊朗仍保有戰前約75%的行動發射車以及70%的飛彈庫存。（圖／路透）



經濟絞殺日損5億美元 德黑蘭靠「油輪、鐵路」續命

白宮發言人凱莉（Anna Kelly）表示，在「經濟怒火行動」（Operation Economic Fury）下，伊朗每天損失高達5億美元，經濟正被慢性勒斃。財政部長貝森特（Scott Bessent）也樂觀預期，伊朗石油基礎設施將遭受永久性損毀。

然而，情報顯示德黑蘭並未坐以待斃。知情人士指出，伊朗正將石油儲存在閒置的油輪中，並降低油田流速以維持油井機能。此外，情報單位正嚴密監控伊朗是否透過中亞鐵路走私石油，雖然陸運量無法完全取代海運，但已足以提供「經濟緩衝」。

一名官員直言，「伊朗承受長期經濟困境的能力遠超CIA估計，這類政權在持續禁運下，往往能撐過好幾年。」

低成本無人機成殺手鐧 專家憂：恐演變成「戰略失敗」

除了彈道飛彈，低成本、易隱藏的「自殺式無人機」更是美軍最頭痛的威脅。據悉，伊朗仍保有數千架無人機，即便美軍實施封鎖，伊朗仍能利用小型倉庫進行組裝。

特拉維夫國家安全研究所高級研究員齊特里諾維奇（Danny Citrinowicz）警告，只要有一架無人機撞上商船，保險公司就不會為油輪承保，這將直接癱瘓海運。

他更在X平台上發文直言，這場戰爭原本是要推翻政權並拆解核武，結果可能適得其反，讓伊朗在保有濃縮鈾與飛彈能力的狀況下，因制裁緩解而變得比戰前更強大，演變成美國的「戰略性失敗」。

外交角力持續：伊朗審核美方「終戰建議」

自2月28日戰爭爆發、4月7日達成短期停火後，雙方關係因巴基斯坦和談破裂而再度降溫。川普隨後祭出封鎖令，並啟動「自由計畫」（Project Freedom）護航商船。

儘管川普5日宣稱談判有「重大進展」而暫停護航，但伊朗外交部6日僅證實，目前正在審核美方提出的終戰方案，雙方博弈仍未落幕。