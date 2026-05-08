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砲擊首爾新武器！北韓公開155mm自走砲　年底前部署南韓邊境

▲▼北韓最高領導人金正恩6日前往重要軍需企業所視察，掌握「北韓版K9自走砲」生產情況。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓最高領導人金正恩6日前往重要軍需企業所視察，掌握「北韓版K9自走砲」生產情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩接連視察軍需工廠與海軍艦艇，除了宣布今年內將完成部署射程超過60公里、打擊範圍涵蓋南韓首都圈的新型155毫米（mm）自走砲，更親自登上新型驅逐艦「崔賢號」進行航海測試。外界分析，北韓加速結合現代化常規武力與核武的戰略，對南韓與周邊地區形成更大的軍事壓力。

根據北韓官媒《朝中社》今（8）日報導，金正恩6日前往重要軍需工業所視察，確認今年以內會將3個營的新型155毫米自走平射曲射砲部署至與南韓接壤的邊境前線部隊，同時他也掌握新武器的生產情況，並聽取包括越野行駛、地形突破、涉水潛渡，以及改良砲彈射擊測試等結果報告。

金正恩表示，隨著新型大口徑火砲與戰術飛彈、放射砲（多管火箭砲）系統一同部署，其射程如今已超過60公里，火力打擊範圍快速擴大，將會為北韓地面作戰部隊帶來巨大變化與優勢。

據悉，由於兩韓軍事分界線距離首爾相當接近，若射程達60公里，則首爾與包括京畿道北部在內等大部分南韓首都圈地區都可能落入打擊範圍以內。

▲▼北韓最高領導人金正恩6日前往重要軍需企業所視察，掌握「北韓版K9自走砲」生產情況。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼「北韓版K9自走砲」射程可達60公里，將南韓首爾納入打擊範圍。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓最高領導人金正恩6日前往重要軍需企業所視察，掌握「北韓版K9自走砲」生產情況。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，金正恩還要求重新定義北韓軍隊對新型武器與裝備的作戰概念，並強調新型砲兵系統具備高機動性、自動射擊系統與戰場資訊處理能力，形容將全面改革北韓砲兵戰力結構。他下令導入輸送帶式自動化量產系統，加速軍工現代化。

金正恩也視察新型主力戰車與發射車輛生產情況，並預告朝鮮勞動黨中央委員會將於第9期第2次全體會議審議相關軍工現代化預算。他宣稱，2026年仍將持續刷新北韓國防力量發展紀錄。

根據南韓《韓聯社》，此次是北韓首度公開「北韓版K9自走砲」大規模量產體系。韓國國防安保論壇（KODEF）事務總長申鍾宇指出，北韓意圖藉此對外展示常規性戰力的現代化成果，同時推動核武與常規戰力的整合戰略。

▲▼金正恩登上新型驅逐艦「崔賢號」視察，女兒金主愛同行。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金正恩登上新型驅逐艦「崔賢號」視察，女兒金主愛同行。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金正恩登上新型驅逐艦「崔賢號」視察，女兒金主愛同行。（圖／達志影像／美聯社）

另外，金正恩也於7日親自搭乘即將服役的新型驅逐艦「崔賢號」，在西海（黃海）進行約220公里海域航行測試，檢驗機動性能與武器控制系統，並下令於6月中正式交付海軍。金正恩還特別強調新海軍基地建設的重要性，並對後續建造中的第3、第4艘「崔賢級」驅逐艦設計變更作出指示。

申鍾宇分析，「崔賢號」此次測試實際上已接近實戰部署前的試航階段，顯示北韓正加快強化海上核武戰力。此次視察行程中，金正恩的女兒金主愛也再次陪同出席。

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