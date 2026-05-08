黃仁勳要陪川普訪中？一句話「高EQ回應」　網讚：給足老大面子

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普預計14日至15日出訪北京，與中國國家主席習近平進行會談。外媒透露，白宮有意邀請多名美國企業領袖同行，其中包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）。對此，黃仁勳受訪時雖未正面證實，但以高EQ回應表示，「如果受邀，那將是一種榮幸」，強調能代表美國陪同川普訪中，會是非常難得的機會。

▲輝達執行長黃仁勳以高EQ回應是首受川普邀請陪同訪中。（圖／路透）

根據美媒《Semafor》，川普此次訪中行程，除了政界人士外，也有意帶上多名美國大型企業領袖，包括蘋果（Apple）、波音（Boeing）、埃克森美孚（ExxonMobil）、高通（Qualcomm）、花旗集團（Citigroup）以及VISA等企業高層，外界普遍關注，美中雙方是否可能藉此針對科技、能源與經貿合作進一步達成共識。

《彭博社》則指出，黃仁勳於當地時間8日晚間接受美媒《CNBC》訪問時，被問到是否將隨川普一同前往中國，他並未直接回答，而是先替白宮保留談論空間，「我們應該讓總統（川普）宣布他決定要宣布的事情。」

不過，黃仁勳隨後也鬆口表示，「如果受邀，那將是一種榮幸——能代表美國與總統川普一同前往中國，將是莫大的榮幸。」此番發言也被外界解讀為，黃仁勳對參與此次訪中行程態度相當正面。

報導提到，目前距離川習會僅剩數天，黃仁勳是否最終列入訪中代表團，仍有變數。不過，由於他近年在全球AI產業影響力大增，加上過去一年與川普互動密切，且多次公開談論美國如何在與中國競爭之餘維持合作，因此若最終缺席，也可能引發市場關注。

目前白宮尚未正式證實相關名單，多數被點名企業也選擇低調應對，不是未回應，就是以「無可奉告」帶過。僅高通證實已接獲邀請，但拒絕透露更多細節。

另外，《彭博社》也指出，黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）與花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）已規劃加入此次峰會行程。儘管近期美伊衝突升溫，北京方面對峰會態度相對審慎，但川普訪中計畫目前仍以如期舉行的方向推進。