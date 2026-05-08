　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩替陣亡士兵蓋紀念館！BBC靠衛星揭密：北韓至少2300人戰死

▲▼北韓在平壤市和盛地區興建「海外軍事作戰戰鬥偉勳紀念館」，紀念在俄烏戰爭陣亡的士兵。（圖／達志影像）

▲北韓在平壤市和盛地區興建「海外軍事作戰戰鬥偉勳紀念館」，紀念在俄烏戰爭陣亡的士兵。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩派兵協助俄羅斯對抗烏克蘭，外界始終無法掌握北韓軍隊實際傷亡情況。不過，英媒透過衛星與北韓官媒照片分析發現，平壤最新落成的一座戰爭紀念館，可能已透露至少2300名北韓士兵陣亡。分析認為，北韓藉由大規模興建紀念設施，不僅是安撫家屬，更是在合理化這場對外派兵行動。

根據英媒《BBC》調查，金正恩2025年10月下令，在平壤直轄市和盛地區興建海外軍事作戰戰功紀念館，用來紀念在俄烏戰爭中陣亡的北韓士兵。北韓官媒《朝中社》宣稱，該紀念館旨在彰顯北韓部隊在「解放庫斯克州」過程中所展現的無與倫比勇氣。

南韓情報機關先前估計，北韓至少派遣1.1萬名士兵前往俄羅斯西部庫斯克州，協助俄軍奪回遭烏軍突襲攻占的地區。作為交換條件，北韓則從俄羅斯獲得糧食、資金與軍事技術支援。然而，北韓與俄羅斯至今從未正式公布傷亡數字。

▲▼北韓在平壤和盛地區興建紀念館悼念俄烏戰爭陣亡士兵，金正恩前往參訪。（圖／達志影像）

▲▼北韓在平壤和盛地區興建紀念館悼念俄烏戰爭陣亡士兵，金正恩前往參訪。（圖／達志影像）

▲▼北韓在平壤和盛地區興建紀念館悼念俄烏戰爭陣亡士兵，金正恩前往參訪。（圖／達志影像）

《BBC》透過美國衛星影像公司Planet Labs拍攝的照片分析，發現該紀念館內設有兩道長約30公尺的紀念牆，上面密密麻麻刻滿著陣亡士兵的姓名。每面牆約分成14個區塊，其中9個區塊刻有名字，每區約有16列，而每列約可容納8個名字。換算後，每面牆可能刻有1152人的姓名，兩面牆總數達2304人。

南韓國家情報院曾於2025年9月指出，約有2000名北韓士兵死亡、另有2700人受傷。今年2月則更新數據稱，派往俄羅斯的北韓兵力中，約6000人死傷，但未區分死亡與受傷人數。《BBC》的推算數據，與南韓情報機構先前掌握的死亡規模相當接近。

除了紀念牆，館區內還設有墓園與疑似納骨塔的建築。衛星影像顯示，墓地兩側共約278座墓碑。南韓專家分析，能夠立碑安葬者，可能包括高階軍官、遺體已尋回者，或因「自我犧牲」而獲特殊表彰的士兵。至於其他人，則可能以骨灰的形式安置館內。

▲▼紀念館設有寫滿陣亡士兵姓名的紀念牆和納骨塔設施，推測至少2300名北韓士兵陣亡。（圖／達志影像）

▲▼紀念館設有寫滿陣亡士兵姓名的紀念牆和納骨塔設施，推測至少2300名北韓士兵陣亡。（圖／達志影像）

▲▼紀念館設有寫滿陣亡士兵姓名的紀念牆和納骨塔設施，推測至少2300名北韓士兵陣亡。（圖／達志影像）

專家指出，北韓大規模打造紀念館，背後具有強烈政治意圖。南韓統一研究院研究委員趙漢範（音譯）分析，北韓此舉是為了在傷亡慘重的情況下，合理化派兵參戰決定，同時穩定國內民心。

另一名南韓研究員金鎮武（音譯）則認為，紀念牆幾乎不可能刻意漏掉陣亡者姓名，因為如果省略陣亡士兵的姓名，恐怕會引發遺屬不滿，反而削弱紀念設施原本目的。

《朝中社》也曾提到，平壤和盛地區還同步興建供俄烏戰爭退伍軍人與遺屬居住的新住宅區，今年3月起已有居民陸續入住。分析認為，這顯示北韓不僅準備長期與俄羅斯深化軍事合作，也有意持續向國內社會塑造「為國犧牲」的戰爭敘事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
310 1 5976 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
淡江大橋通車未邀侯友宜　蘇巧慧：交通部應邀請比較理想
收近千元帳單「他派AI取消訂閱」　半小時竟退款！一票人跪了
3.5億！麥當勞賣了古亭門市
洪孟楷批陳世凱離譜　向國會告假去淡江大橋做個人宣傳
快訊／騎士衝淡江大橋快車道　遭警方攔下
楊寶楨嗆民眾黨「不提名就脫黨選到底」
為家產1刀封喉奪命　老母目睹「大兒殺小兒」
男大生救人滅頂...友還原驚魂2分鐘　姊現場守候盼奇蹟
快訊／韓股大怒神！記憶體跳水

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

60萬人等嘸貨！川普「金色手機」恐跳票　官網：不保證上市

德州貨櫃車廂驚見6屍！　偷渡客關8小時「活活熱死」

韓散貨船爆炸內幕曝！疑遭「伊朗無人機」攻擊　殘骸送返南韓調查

川習會中東戰火、關稅籠罩　對台軍售成談判關鍵

澤倫斯基「最強左右手」涉洗錢3.4億　烏克蘭反貪機構出手了！

川普親口證實！　將當面要求習近平「釋放黎智英」

英戀童癖歌手獄中被殺！　獄友犯案後「露出得意冷笑」

川普訪中馬斯克、庫克隨行！　黃仁勳「沒受邀」原因曝

美伊談判觸礁　川普比過去幾周更認真考慮恢復大規模軍事行動

川普本週訪中　學者：北京恐利用「賣台論」打擊台灣信心

世衛大會5月18日開幕　陸外交部：中方決定不同意台灣參加

周深擁抱阿信誇「高大威猛」　見「五迷超好Cue」一直玩XD

滯留鋒明襲「全台雷雨」一片紫紅！恐連下4天

普利斯通新竹廠關閉551名員工受影響　遊覽車載往4地協商

密室脫逃變玩命！女員工扮上吊鬼瀕死　醫揭：20秒就昏迷！　兄怒爆「用真麻繩」曾有人被勒昏離職

EXO攻小巨蛋狂用中文抬槓　燦烈.KAI「跳到超累」狂喊餓

搭計程車遇到英國短毛貓！慵懶厭世臉融化乘客

郵輪漢他病毒「零號病人」找到了！　垃圾堆中賞鳥不幸感染　爆發人傳人已3死

40公斤伯恩山犬一屁股坐主人臉上　差點變命案現場XD

聶永真標下中油98萬元新LOGO修正案　老董：他有建議但現已暫停

60萬人等嘸貨！川普「金色手機」恐跳票　官網：不保證上市

德州貨櫃車廂驚見6屍！　偷渡客關8小時「活活熱死」

韓散貨船爆炸內幕曝！疑遭「伊朗無人機」攻擊　殘骸送返南韓調查

川習會中東戰火、關稅籠罩　對台軍售成談判關鍵

澤倫斯基「最強左右手」涉洗錢3.4億　烏克蘭反貪機構出手了！

川普親口證實！　將當面要求習近平「釋放黎智英」

英戀童癖歌手獄中被殺！　獄友犯案後「露出得意冷笑」

川普訪中馬斯克、庫克隨行！　黃仁勳「沒受邀」原因曝

美伊談判觸礁　川普比過去幾周更認真考慮恢復大規模軍事行動

川普本週訪中　學者：北京恐利用「賣台論」打擊台灣信心

台中吃到飽進入「雙強時代」　島語、旭集接力進駐升級千元餐飲版圖

離婚25年大破冰！湯姆克魯斯秘密見面妮可基嫚　爆：正在修復關係

國民黨徵召洪志明參選東港鎮長　藍白合力拚東港翻轉新局

米歇爾下半場打瘋！追平詹皇、厄文季後賽紀錄　騎士客場有隱憂

台積電站上AI焦點！　大摩曝避險基金搶進台日韓股刷10年新高

2026 Panasonic台北城市路跑賽開放報名　3公里獎牌抽盲盒吸睛

PP Krit、柱延帥成Balenciaga小卡男神！示範Rodeo新包　話題款一次看

淡江大橋通車未邀侯友宜　蘇巧慧：新北盛事交通部應邀請比較理想

老婦突遭攻擊倒地「眼前一片黑」　印度男辯「意外」被起訴

崔智友父親驟逝！老公、女兒全程守在靈堂　14日上午出殯

【牠喜歡我】舅舅自信摸虎斑貓！牠氣到差點沒把他給送走XD

國際熱門新聞

男性避孕新時代？美研究成功「暫停精子生產」

川普訪中　黃仁勳「沒受邀」原因曝

川普：將與習近平談對台4393億軍售　不認為中國會犯台

大型芯片股點火　美股無畏美伊戰爭收高

泰國60天免簽將喊卡！還要加收300泰銖

川普傳與習談對台軍售案　恐違雷根六項保證

川習會敲定！川普傳變心住「1晚46萬北京四季」

川普：認真考慮將委內瑞拉納入美國第51州

提終戰方案遭川普打槍！伊朗：沒要求任何讓步

美伊又要開戰？　川普：停火脆弱「依靠維生系統」撐著

53年懸案破了　流落3千公里跳車亡

美8參議員致函川普　促加速4500億對台軍售

泰國女星「豪門尪」爆長年性侵親弟！急關IG神隱

川普巨型金色雕像！本人讚：藝術品

更多熱門

相關新聞

宅配滲出黃色「尿騷味」液體　物流司機認了

宅配滲出黃色「尿騷味」液體　物流司機認了

經銷在地農產品的日本生活協同組合「CO-OP未來」爆發離譜食安事件！有會員收到宅配冷藏生鮮後，驚見商品竟然泡在黃色液體裡，且還散發出濃濃的尿騷味。

HMM貨船爆炸真相曝？工會長：疑撞水雷起火

HMM貨船爆炸真相曝？工會長：疑撞水雷起火

高市「台灣有事」發言滿半年！現況曝

高市「台灣有事」發言滿半年！現況曝

北韓嗆聲聯合國！堅持「擁核武國」地位

北韓嗆聲聯合國！堅持「擁核武國」地位

京都男童繼父「一邊搜救、一邊搬屍體」

京都男童繼父「一邊搜救、一邊搬屍體」

關鍵字：

日韓要聞俄烏戰爭北韓朝鮮陣亡士兵平壤和盛金正恩紀念館

讀者迴響

熱門新聞

鋒面連炸4天全台雷雨！雨最猛時間曝

「北港皇太子」擄人私刑黑底曝光　竟是朝天宮董事長之子

「北港皇太子」起底！　下令40位小弟狠打81歲前立委

「穿洞洞鞋約砲」激情夜下場崩潰　妹子：死定了

「北港皇太子」目無法紀！　姑姑還是白委

不只台電！葉元之爆經濟部Logo也找聶永真

即／「戲曲王子」性侵猥褻4生　遭起訴求重刑

胡瓜同框18歲超正孫女！　爆上學10天遲到8天

你有領到嗎　全台最新平均月薪出爐！

LINE每天通知「今日壽星」惹怒萬人

民進黨參選人玩密室逃脫出事！碎片插腹

即／家產談不攏釀悲劇！高雄兄持刀砍死弟弟遭逮

3同事炒股賺爆離職！「下班愣見小吃攤一幕」他崩潰了

元元合體媽媽曬「比基尼」辣照　超強凍齡根本姊妹

中國選手跳上球桌慶祝　日網怒轟：證明自己多蠢

更多

最夯影音

更多
世衛大會5月18日開幕　陸外交部：中方決定不同意台灣參加

世衛大會5月18日開幕　陸外交部：中方決定不同意台灣參加
周深擁抱阿信誇「高大威猛」　見「五迷超好Cue」一直玩XD

周深擁抱阿信誇「高大威猛」　見「五迷超好Cue」一直玩XD

滯留鋒明襲「全台雷雨」一片紫紅！恐連下4天

滯留鋒明襲「全台雷雨」一片紫紅！恐連下4天

普利斯通新竹廠關閉551名員工受影響　遊覽車載往4地協商

普利斯通新竹廠關閉551名員工受影響　遊覽車載往4地協商

密室脫逃變玩命！女員工扮上吊鬼瀕死　醫揭：20秒就昏迷！　兄怒爆「用真麻繩」曾有人被勒昏離職

密室脫逃變玩命！女員工扮上吊鬼瀕死　醫揭：20秒就昏迷！　兄怒爆「用真麻繩」曾有人被勒昏離職

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面