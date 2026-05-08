金正恩替陣亡士兵蓋紀念館！BBC靠衛星揭密：北韓至少2300人戰死

▲北韓在平壤市和盛地區興建「海外軍事作戰戰鬥偉勳紀念館」，紀念在俄烏戰爭陣亡的士兵。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩派兵協助俄羅斯對抗烏克蘭，外界始終無法掌握北韓軍隊實際傷亡情況。不過，英媒透過衛星與北韓官媒照片分析發現，平壤最新落成的一座戰爭紀念館，可能已透露至少2300名北韓士兵陣亡。分析認為，北韓藉由大規模興建紀念設施，不僅是安撫家屬，更是在合理化這場對外派兵行動。

根據英媒《BBC》調查，金正恩2025年10月下令，在平壤直轄市和盛地區興建海外軍事作戰戰功紀念館，用來紀念在俄烏戰爭中陣亡的北韓士兵。北韓官媒《朝中社》宣稱，該紀念館旨在彰顯北韓部隊在「解放庫斯克州」過程中所展現的無與倫比勇氣。

南韓情報機關先前估計，北韓至少派遣1.1萬名士兵前往俄羅斯西部庫斯克州，協助俄軍奪回遭烏軍突襲攻占的地區。作為交換條件，北韓則從俄羅斯獲得糧食、資金與軍事技術支援。然而，北韓與俄羅斯至今從未正式公布傷亡數字。

▲▼北韓在平壤和盛地區興建紀念館悼念俄烏戰爭陣亡士兵，金正恩前往參訪。（圖／達志影像）

《BBC》透過美國衛星影像公司Planet Labs拍攝的照片分析，發現該紀念館內設有兩道長約30公尺的紀念牆，上面密密麻麻刻滿著陣亡士兵的姓名。每面牆約分成14個區塊，其中9個區塊刻有名字，每區約有16列，而每列約可容納8個名字。換算後，每面牆可能刻有1152人的姓名，兩面牆總數達2304人。

南韓國家情報院曾於2025年9月指出，約有2000名北韓士兵死亡、另有2700人受傷。今年2月則更新數據稱，派往俄羅斯的北韓兵力中，約6000人死傷，但未區分死亡與受傷人數。《BBC》的推算數據，與南韓情報機構先前掌握的死亡規模相當接近。

除了紀念牆，館區內還設有墓園與疑似納骨塔的建築。衛星影像顯示，墓地兩側共約278座墓碑。南韓專家分析，能夠立碑安葬者，可能包括高階軍官、遺體已尋回者，或因「自我犧牲」而獲特殊表彰的士兵。至於其他人，則可能以骨灰的形式安置館內。

▲▼紀念館設有寫滿陣亡士兵姓名的紀念牆和納骨塔設施，推測至少2300名北韓士兵陣亡。（圖／達志影像）

專家指出，北韓大規模打造紀念館，背後具有強烈政治意圖。南韓統一研究院研究委員趙漢範（音譯）分析，北韓此舉是為了在傷亡慘重的情況下，合理化派兵參戰決定，同時穩定國內民心。

另一名南韓研究員金鎮武（音譯）則認為，紀念牆幾乎不可能刻意漏掉陣亡者姓名，因為如果省略陣亡士兵的姓名，恐怕會引發遺屬不滿，反而削弱紀念設施原本目的。

《朝中社》也曾提到，平壤和盛地區還同步興建供俄烏戰爭退伍軍人與遺屬居住的新住宅區，今年3月起已有居民陸續入住。分析認為，這顯示北韓不僅準備長期與俄羅斯深化軍事合作，也有意持續向國內社會塑造「為國犧牲」的戰爭敘事。