迪士尼郵輪員工「持兒童性影像」　乘客目睹服務生、廚師當場被捕

▲2025年9月，迪士尼探險號（Disney Adventure）郵輪停泊在德國呂根島（Rügen）的穆克蘭港（Mukran）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國海關暨邊境保護局（CBP）突擊搜查加州聖地牙哥港（San Diego）8艘停靠郵輪，以涉嫌持有、散布及觀看兒童性剝削影像為由，逮捕28名外籍船員，其中部分嫌犯竟來自迪士尼郵輪。

《福斯新聞》報導，這場突襲搜查發生於4月23日至27日。目擊乘客梅塔（Dharmi Mehta）親眼看見在5天航程中擔任服務生的船員被捕，對方當時「身穿西裝外套、打領帶的全套制服」，另有數名被捕員工仍穿著廚師制服、掛著名牌遭押走，而這一幕令她相當不安。

CBP表示，28名被捕者分別來自菲律賓（26人）、印尼（1人）及葡萄牙（1人），其中27人被發現涉及「接收、持有、運輸、散布或觀看兒童性剝削素材或兒童色情內容」。所有嫌疑人的簽證都已撤銷，並且將被驅逐出境。

目前尚不清楚其中多少人為迪士尼郵輪員工，迪士尼迅速發布聲明強調，「我們對此類行為採取零容忍政策，並全力配合執法機關調查。雖然大多數涉案人員並非來自本郵輪公司，但那些曾經任職本公司者，均已被解僱。」

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。發現兒少性剝削，請撥打110、113。