台灣滿足國家要素　巴拉圭總統：國際「應正式承認」

記者張方瑀／綜合報導

南美洲友邦巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）於7日率團抵台，展開為期4天的訪問。他在抵台首日接受專訪時，堅定自許為台灣的堅定倡議者，強調台灣具備主權國家的所有要素，對於國際社會至今仍未正式承認台灣地位感到極其不合理。他更直言，在他5年任期內，台巴邦誼穩若磐石，完全不必擔心出現變數。

▲南美洲友邦巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）。（圖／路透）



自許「台灣堅定倡議者」 潘尼亞：台灣已滿足國家要素

潘尼亞在接受《中央社》專訪時表示，台灣擁有2300萬人口、具備權力分立的民主選舉制度，甚至擁有獨立的軍隊，在各方面都已滿足作為一個國家的實質要素。他語氣堅定地指出，國際社會拒絕承認台灣，甚至連相關討論都付之闕如，這在邏輯上完全站不住腳。

對於巴台關係，潘尼亞重申其政府拒絕中國利誘的決心。他強調，在2023年就任後的5年任期內，他不僅會捍衛兩國的邦交，更會主動向國際推廣這段關係，「巴拉圭可以從台灣的發展經驗中獲益良多，台灣完全不需要擔心兩國的誼誼。」

台巴兩國患難見真情 取經「台灣模式」拚經濟轉型

談到為何選擇堅守對台外交，潘尼亞感性地表示，這源於兩國相似的艱辛歷史。他提到，巴拉圭在170年前曾因戰爭失去了60%的領土及90%的男性人口，這段慘痛的復興過程讓巴拉圭具備強韌的領導實力，也因此能對台灣目前承受來自中國的壓力感同身受。

身為經濟學家，潘尼亞也從商務角度分析，市場多元化是維持邦誼的重要誘因。

他犀利指出，雖然中國擁有14億人口，但全球其餘地區仍有66億人口的商機可供探索。他更以厄瓜多的蕉農與蝦農為例，透露許多與中國貿易的農漁民其實並不滿意，因為對方的議價權過大，農民反而失去主動權。

潘尼亞認為，巴拉圭期盼推動科技與製造業轉型，比起依賴中國市場，「台灣模式」才是更好的典範。他強調，台巴合作不僅止於貿易，更是經濟模型的轉移，例如已運作10年的台巴科技大學，就是從人才培育扎根的具體展現。

無視北京威脅 妙喻：爬得越高空氣越稀薄

針對近期總統賴清德出訪友邦史瓦帝尼時，因周邊國家取消飛行許可導致行程延後，潘尼亞認為這顯然是來自中國的阻撓。他對此妙喻，「爬得越高，空氣就會越稀薄，這就是成功的風險。」

他指出，台灣的表現持續優於中國，聲音越大、風險自然越高，但若是為了規避風險而放棄追求成功，那並非為了人民福祉。

潘尼亞觀察到，在賴政府執政下，台灣經濟表現依舊強健。他反問，有些國家承諾與中國建交就能解決所有問題，前提是必須斷絕與其他市場的往來，「但為何那些不跟中國往來的國家，經濟表現反而更出色呢？」

最後，潘尼亞也特別提到，美國已經明確表態支持並保護與台灣維持外交關係的國家。他認為，維持對台關係不僅是政治選擇，更是基於自由與民主的共同價值。