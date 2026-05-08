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美伊開打前爆神操作！70億美元精準「放空油價」　狂賺數億暴利

▲▼中東戰火影響石油供應，造成全球油價上漲。（圖／視覺中國）

▲中東戰火影響石油供應，造成全球油價上漲。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今年3月與4月發布一系列有關伊朗的重大政策，然而就在這些足以影響全球油價的公告曝光前夕，全球原油市場竟出現規模驚人的異常交易。外媒分析，這系列搶在第一時間精準看跌油價的神操作，投注總額高達70億美元，獲利恐高達數億美元。由於進場時間點精準到「秒計」，目前美國司法部與監管機構已高度關注並介入調查。

從26億暴增至70億　神祕資金跨海「佈局」

根據《路透社》分析，這批異常交易最初被估計為26億美元，但在深入追蹤跨交易所數據後發現，神祕交易員不僅在近月合約動手，更將觸角伸向歐洲柴油（European diesel）、美國汽油期貨（U.S. gasoline futures）以及布蘭特與西德州原油的「遠月合約」，使得總放空金額滾雪球般暴增至約70億美元（約新台幣2268億元）。

這批資金分散在洲際交易所（ICE）與芝加哥商業交易所（CME）兩大龍頭。

專家指出，這種「放空」手法是先借入商品賣出，等川普公告引發油價重挫後，再以低價買回還貨，藉此大賺差價。由於這幾次關鍵公告後油價跌幅均超過10%，外界估計該交易者已從中撈走數億美元。

「預知夢」般的精準交易　關鍵4天時間軸曝光

這系列交易之所以被稱為「神操作」，是因為它們全都發生在川普發聲前的短短幾分鐘，甚至是在市場交投最稀疏的時段：

3月23日： 川普於美東時間上午7時05分宣布延後攻擊伊朗基礎設施。但在前15分鐘（06時49分至50分），市場瞬間湧入2萬口布蘭特與WTI期貨空單，價值13.5億美元，外加柴油與汽油期貨，總計單日投注達22億美元。隨後油價崩跌15%，創下史上最大跌幅之一。

4月7日： 在市場早已收盤結算、成交量極低的美東時間下午3時44分，竟突然爆出21.2億美元的石油與汽油空單。幾分鐘後，川普便如預言般宣布與伊朗達成兩週停火協議。

4月17日： 伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）談及重啟「荷莫茲海峽」（Strait of Hormuz）前夕，又有近20億美元期貨遭拋售。

4月21日： 川普宣布延長停火的15分鐘前，再度出現8.3億美元的空單卡位。

內線交易疑雲　美司法部、CFTC全面盯人

對於如此精準的卡位，戰略與國際研究中心（CSIS）專家、資深石油交易員伊姆西羅維奇（Adi Imsirovic）直言，這些交易看起來消息非常靈通，呼籲當局徹查。

曾在1990年代協助設計普氏（Platts）定價系統的專家蒙特佩克（Jorge Montepeque）也質疑，這些交易量極度不尋常且高度集中，「事實就在眼前。」

目前美國商品期貨交易委員會（CFTC）執法部主任已表示正在「密切關注」相關傳聞。紐約律師弗倫奇曼（Robert Frenchman）指出，這種規模的交易絕對會被監管機構盯上。

雖然白宮強調聯邦員工必須遵守倫理準則，嚴禁利用非公開資訊獲利，但這筆神祕資金究竟來自美國境內還是海外，仍有待美國司法部（DOJ）進一步調查釐清。

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