川習會下週登場　學者：川普不會拿台灣「交換經貿協議」

▲全球矚目的「川習會」預計於下週正式登場。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普下週將與中國國家主席習近平展開會晤。針對這場政壇重頭戲，華府智庫專家分析指出，外界不應天真認為川普會為了達成投資協議而將台灣當作「談判籌碼」；此外，對台軍售案不僅攸關台灣安全，更能為美國經濟與國防產業帶來實質利益，川普不太可能因此讓步。

專家：川普不會拿台灣換經濟協議 「別太天真」

根據《中央社》報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）7日舉辦線上簡報會，探討即將到來的川習會。

CSIS中國實力計畫主任林洋（Bonny Lin）在會中指出，雖然川普（Donald Trump）將經濟視為會談的核心優先事項，但中方若以為提供一份優渥的投資協議就能誘使川普在台灣議題上做出交換，「希望他們沒這麼天真」。

林洋分析，對美國而言，經濟協議、伊朗問題與台灣議題是三件「彼此獨立」的事情，並不具備互換的連結性。

曾任美國駐馬來西亞大使的資深顧問凱根（Edgard D. Kagan）也抱持相同看法，他表示川普雖然對自己與習近平的私人關係充滿信心，並希望藉此為美國爭取利益，但根據過往經驗，川普極不情願為了其他事物的進展而犧牲與台灣相關的美國利益。

對台軍售創雙贏 川普深知「對美經濟有利」

在軍事合作方面，林洋預期北京當局定會再度向美方抗議對台軍售。然而，她認為川普對此有清晰的算計：對台軍售不僅對台灣國防至關重要，同時也是支撐美國經濟與國防企業的重要動能。

「在川普2.0時期，目前並未看到大規模對台軍售阻礙美中領導人會面的情況，」林洋提到，即便美國在去年底才剛宣布大規模軍售，川普仍預計於下週訪問北京。此外，她更特別點出，如果台灣未來能順利通過「國防特別預算」，將會大幅強化川普目前所持的對台立場。

習近平恐出招 施壓美方更改「台獨措辭」

針對會談中可能出現的政治角力，林洋預測習近平可能會在會晤中試圖遊說川普更改美國一貫的台灣措辭。目前美國的標準立場是「不支持」台獨，若中方能促使川普說出「反對」台獨，或是將支持「和平解決」改為支持「和平統一」，對北京而言將是關鍵的轉變。

此外，隨著賴清德總統未來可能的過境行程，中方也極有可能利用這次會面，以及今年後續可能的多次互動，持續向美方施壓，試圖傳達「允許台灣總統過境不符合美國利益」的訊息。

目前各界正屏息以待，看川普將如何在台海與經貿的複雜天平上，展現其獨特的談判手腕。