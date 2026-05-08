以色列空襲加薩！　哈瑪斯「首席談判代表」兒子遭炸死

▲哈瑪斯首席談判代表海亞的兒子阿札姆遭以色列空襲炸死，民眾參加喪禮。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列與哈瑪斯（Hamas）在開羅的停戰談判正進入關鍵階段，然而以色列仍持續朝加薩發動空襲。哈瑪斯高層官員7日證實，以色列的一場空襲炸死了首席談判代表海亞（Khalil Al-Hayya）的兒子，這已經是海亞第4位在以色列攻擊中喪生的兒子。

談判期間突襲 首席代表之子傷重不治

根據《路透社》報導，哈瑪斯官員與醫療機構指出，首席談判代表海亞的兒子阿札姆（Azzam Al-Hayya）6日晚間在以色列的攻擊中受傷，於7日傷重不治。海亞目前人正在開羅，代表哈瑪斯參與由美國調停、攸關加薩未來的停戰對話，此時傳出家門噩耗，引發國際關注。

對此，以色列軍方並未針對此項評論請求做出回應。

加薩崗哨遭鎖定 以軍稱擊斃武裝份子

除了海亞之子身亡，加薩市西部的一處警察崗哨也遭到以色列空襲。根據哈瑪斯管理的內政部說法，該場空襲造成至少3名警察喪生，另有多人受傷。

以色列軍方事後表示，軍方擊中了位於加薩走廊北部的一個哈瑪斯指揮中心，並殺死數名在內的武裝份子，強調這些人當時正在策劃針對以色列平民與軍隊的「恐怖攻擊」。

《路透社》分析指出，以色列近期加強打擊哈瑪斯控制的警察部隊，試圖削弱該組織在控制區的影響力。

多次死裡逃生 海亞第4個孩子死亡

事實上，海亞本人曾多次成為以色列的暗殺目標，但他都幸運逃脫。然而，他的家人卻在長年的衝突中付出慘痛代價。去年以色列在杜哈針對哈瑪斯領導層的空襲中，炸死了他的另一名兒子；而早在2008年與2014年的攻擊中，他已有兩名兒子先後喪生。

海亞在兒子死訊正式宣布前，接受《半島電視台》採訪時憤怒指責，以色列此舉是為了破壞美國總統川普（Donald Trump）提出的加薩和平計畫，「這些攻擊顯示，佔領者（以色列）根本不想遵守停火協議或履行第一階段的義務。」

哈瑪斯拒絕讓步：不會因勒索改變立場

在阿札姆的葬禮上，數十名巴勒斯坦人聚集並高喊「真主至大」（Allahu akbar），氣氛哀戚。死者的妹妹在太平間悲痛表示，哥哥們的殉難並不會動搖父親海亞博士的原則與信念。

哈瑪斯發言人卡賽姆（Hazem Qassem）則向《路透社》強調，殺害領導人的家屬是以色列「失敗的嘗試」，試圖以此對談判團隊施壓並贏得政治讓步，「這種針對領導人子女的政策，絕無法成功從巴勒斯坦人民或哈瑪斯代表團口中勒索到任何政治立場。」

「繳械」成談判死結 和平計畫進度受阻

目前，哈瑪斯領導層正與區域調停者以及川普「和平委員會」（Board of Peace）的特使穆拉登諾夫（Nickolay Mladenov）在開羅會談，試圖推動和平計畫進入第二階段。根據川普的計畫，雙方已於去年10月達成協議，要求以軍撤出加薩並啟動重建，但前提是哈瑪斯必須「解除武裝」。

然而，「繳械」至今仍是談判桌上最大的障礙。哈瑪斯官員明確表示，在以色列完全停止攻擊並履行第一階段義務前，不會進行後續的實質談判。

自停火協議去年生效以來，當地醫護指出至少已有830名巴勒斯坦人喪生，以色列方面則稱有4名士兵在同期間被武裝份子殺害。