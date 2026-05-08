　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列空襲加薩！　哈瑪斯「首席談判代表」兒子遭炸死

▲▼巴勒斯坦首席談判代表海亞的兒子阿札姆（Azzam Al-Hayya）遭以色列空襲炸死，民眾參加喪禮。（圖／路透）

▲哈瑪斯首席談判代表海亞的兒子阿札姆遭以色列空襲炸死，民眾參加喪禮。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列與哈瑪斯（Hamas）在開羅的停戰談判正進入關鍵階段，然而以色列仍持續朝加薩發動空襲。哈瑪斯高層官員7日證實，以色列的一場空襲炸死了首席談判代表海亞（Khalil Al-Hayya）的兒子，這已經是海亞第4位在以色列攻擊中喪生的兒子。

談判期間突襲　首席代表之子傷重不治

根據《路透社》報導，哈瑪斯官員與醫療機構指出，首席談判代表海亞的兒子阿札姆（Azzam Al-Hayya）6日晚間在以色列的攻擊中受傷，於7日傷重不治。海亞目前人正在開羅，代表哈瑪斯參與由美國調停、攸關加薩未來的停戰對話，此時傳出家門噩耗，引發國際關注。

對此，以色列軍方並未針對此項評論請求做出回應。

加薩崗哨遭鎖定　以軍稱擊斃武裝份子

除了海亞之子身亡，加薩市西部的一處警察崗哨也遭到以色列空襲。根據哈瑪斯管理的內政部說法，該場空襲造成至少3名警察喪生，另有多人受傷。

以色列軍方事後表示，軍方擊中了位於加薩走廊北部的一個哈瑪斯指揮中心，並殺死數名在內的武裝份子，強調這些人當時正在策劃針對以色列平民與軍隊的「恐怖攻擊」。

《路透社》分析指出，以色列近期加強打擊哈瑪斯控制的警察部隊，試圖削弱該組織在控制區的影響力。

多次死裡逃生　海亞第4個孩子死亡

事實上，海亞本人曾多次成為以色列的暗殺目標，但他都幸運逃脫。然而，他的家人卻在長年的衝突中付出慘痛代價。去年以色列在杜哈針對哈瑪斯領導層的空襲中，炸死了他的另一名兒子；而早在2008年與2014年的攻擊中，他已有兩名兒子先後喪生。

海亞在兒子死訊正式宣布前，接受《半島電視台》採訪時憤怒指責，以色列此舉是為了破壞美國總統川普（Donald Trump）提出的加薩和平計畫，「這些攻擊顯示，佔領者（以色列）根本不想遵守停火協議或履行第一階段的義務。」

哈瑪斯拒絕讓步：不會因勒索改變立場

在阿札姆的葬禮上，數十名巴勒斯坦人聚集並高喊「真主至大」（Allahu akbar），氣氛哀戚。死者的妹妹在太平間悲痛表示，哥哥們的殉難並不會動搖父親海亞博士的原則與信念。

哈瑪斯發言人卡賽姆（Hazem Qassem）則向《路透社》強調，殺害領導人的家屬是以色列「失敗的嘗試」，試圖以此對談判團隊施壓並贏得政治讓步，「這種針對領導人子女的政策，絕無法成功從巴勒斯坦人民或哈瑪斯代表團口中勒索到任何政治立場。」

「繳械」成談判死結　和平計畫進度受阻

目前，哈瑪斯領導層正與區域調停者以及川普「和平委員會」（Board of Peace）的特使穆拉登諾夫（Nickolay Mladenov）在開羅會談，試圖推動和平計畫進入第二階段。根據川普的計畫，雙方已於去年10月達成協議，要求以軍撤出加薩並啟動重建，但前提是哈瑪斯必須「解除武裝」。

然而，「繳械」至今仍是談判桌上最大的障礙。哈瑪斯官員明確表示，在以色列完全停止攻擊並履行第一階段義務前，不會進行後續的實質談判。

自停火協議去年生效以來，當地醫護指出至少已有830名巴勒斯坦人喪生，以色列方面則稱有4名士兵在同期間被武裝份子殺害。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
310 1 5976 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
淡江大橋通車未邀侯友宜　蘇巧慧：交通部應邀請比較理想
收近千元帳單「他派AI取消訂閱」　半小時竟退款！一票人跪了
3.5億！麥當勞賣了古亭門市
洪孟楷批陳世凱離譜　向國會告假去淡江大橋做個人宣傳
快訊／騎士衝淡江大橋快車道　遭警方攔下
楊寶楨嗆民眾黨「不提名就脫黨選到底」
為家產1刀封喉奪命　老母目睹「大兒殺小兒」
男大生救人滅頂...友還原驚魂2分鐘　姊現場守候盼奇蹟
快訊／韓股大怒神！記憶體跳水

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

60萬人等嘸貨！川普「金色手機」恐跳票　官網：不保證上市

德州貨櫃車廂驚見6屍！　偷渡客關8小時「活活熱死」

韓散貨船爆炸內幕曝！疑遭「伊朗無人機」攻擊　殘骸送返南韓調查

川習會中東戰火、關稅籠罩　對台軍售成談判關鍵

澤倫斯基「最強左右手」涉洗錢3.4億　烏克蘭反貪機構出手了！

川普親口證實！　將當面要求習近平「釋放黎智英」

英戀童癖歌手獄中被殺！　獄友犯案後「露出得意冷笑」

川普訪中馬斯克、庫克隨行！　黃仁勳「沒受邀」原因曝

美伊談判觸礁　川普比過去幾周更認真考慮恢復大規模軍事行動

川普本週訪中　學者：北京恐利用「賣台論」打擊台灣信心

世衛大會5月18日開幕　陸外交部：中方決定不同意台灣參加

周深擁抱阿信誇「高大威猛」　見「五迷超好Cue」一直玩XD

滯留鋒明襲「全台雷雨」一片紫紅！恐連下4天

普利斯通新竹廠關閉551名員工受影響　遊覽車載往4地協商

密室脫逃變玩命！女員工扮上吊鬼瀕死　醫揭：20秒就昏迷！　兄怒爆「用真麻繩」曾有人被勒昏離職

EXO攻小巨蛋狂用中文抬槓　燦烈.KAI「跳到超累」狂喊餓

搭計程車遇到英國短毛貓！慵懶厭世臉融化乘客

郵輪漢他病毒「零號病人」找到了！　垃圾堆中賞鳥不幸感染　爆發人傳人已3死

40公斤伯恩山犬一屁股坐主人臉上　差點變命案現場XD

聶永真標下中油98萬元新LOGO修正案　老董：他有建議但現已暫停

60萬人等嘸貨！川普「金色手機」恐跳票　官網：不保證上市

德州貨櫃車廂驚見6屍！　偷渡客關8小時「活活熱死」

韓散貨船爆炸內幕曝！疑遭「伊朗無人機」攻擊　殘骸送返南韓調查

川習會中東戰火、關稅籠罩　對台軍售成談判關鍵

澤倫斯基「最強左右手」涉洗錢3.4億　烏克蘭反貪機構出手了！

川普親口證實！　將當面要求習近平「釋放黎智英」

英戀童癖歌手獄中被殺！　獄友犯案後「露出得意冷笑」

川普訪中馬斯克、庫克隨行！　黃仁勳「沒受邀」原因曝

美伊談判觸礁　川普比過去幾周更認真考慮恢復大規模軍事行動

川普本週訪中　學者：北京恐利用「賣台論」打擊台灣信心

台中吃到飽進入「雙強時代」　島語、旭集接力進駐升級千元餐飲版圖

離婚25年大破冰！湯姆克魯斯秘密見面妮可基嫚　爆：正在修復關係

國民黨徵召洪志明參選東港鎮長　藍白合力拚東港翻轉新局

米歇爾下半場打瘋！追平詹皇、厄文季後賽紀錄　騎士客場有隱憂

台積電站上AI焦點！　大摩曝避險基金搶進台日韓股刷10年新高

2026 Panasonic台北城市路跑賽開放報名　3公里獎牌抽盲盒吸睛

PP Krit、柱延帥成Balenciaga小卡男神！示範Rodeo新包　話題款一次看

淡江大橋通車未邀侯友宜　蘇巧慧：新北盛事交通部應邀請比較理想

老婦突遭攻擊倒地「眼前一片黑」　印度男辯「意外」被起訴

崔智友父親驟逝！老公、女兒全程守在靈堂　14日上午出殯

【台中嚴重車禍】貨車機車路口猛烈碰撞...男騎士頭部重創亡

國際熱門新聞

男性避孕新時代？美研究成功「暫停精子生產」

川普訪中　黃仁勳「沒受邀」原因曝

川普：將與習近平談對台4393億軍售　不認為中國會犯台

大型芯片股點火　美股無畏美伊戰爭收高

泰國60天免簽將喊卡！還要加收300泰銖

川普傳與習談對台軍售案　恐違雷根六項保證

川習會敲定！川普傳變心住「1晚46萬北京四季」

川普：認真考慮將委內瑞拉納入美國第51州

提終戰方案遭川普打槍！伊朗：沒要求任何讓步

美伊又要開戰？　川普：停火脆弱「依靠維生系統」撐著

53年懸案破了　流落3千公里跳車亡

美8參議員致函川普　促加速4500億對台軍售

泰國女星「豪門尪」爆長年性侵親弟！急關IG神隱

川普巨型金色雕像！本人讚：藝術品

更多熱門

相關新聞

美伊荷莫茲互轟　川普：停火協議仍有效

美伊荷莫茲互轟　川普：停火協議仍有效

美國中央司令部（CENTCOM）證實，美軍海軍驅逐艦在行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時，遭到伊朗軍方「無端攻擊」，美軍隨即展開防禦性反擊。儘管雙方爆發火拼，美國總統川普（Donald Trump）仍強調，目前與伊朗的停火協議依然有效，並形容美軍這次的打擊僅是「調情式的小打小鬧」。

伊朗炸毀美軍228處設施　專家：幾乎沒打偏

伊朗炸毀美軍228處設施　專家：幾乎沒打偏

美軍「超級大黃蜂」攔截伊朗油輪

美軍「超級大黃蜂」攔截伊朗油輪

央視披露神秘新型末端反導系統

央視披露神秘新型末端反導系統

前線救毛孩　無人機狂飛10公里空中護送貓狗

前線救毛孩　無人機狂飛10公里空中護送貓狗

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊

讀者迴響

熱門新聞

鋒面連炸4天全台雷雨！雨最猛時間曝

「北港皇太子」擄人私刑黑底曝光　竟是朝天宮董事長之子

「北港皇太子」起底！　下令40位小弟狠打81歲前立委

「穿洞洞鞋約砲」激情夜下場崩潰　妹子：死定了

「北港皇太子」目無法紀！　姑姑還是白委

不只台電！葉元之爆經濟部Logo也找聶永真

即／「戲曲王子」性侵猥褻4生　遭起訴求重刑

胡瓜同框18歲超正孫女！　爆上學10天遲到8天

你有領到嗎　全台最新平均月薪出爐！

LINE每天通知「今日壽星」惹怒萬人

民進黨參選人玩密室逃脫出事！碎片插腹

即／家產談不攏釀悲劇！高雄兄持刀砍死弟弟遭逮

3同事炒股賺爆離職！「下班愣見小吃攤一幕」他崩潰了

元元合體媽媽曬「比基尼」辣照　超強凍齡根本姊妹

中國選手跳上球桌慶祝　日網怒轟：證明自己多蠢

更多

最夯影音

更多
世衛大會5月18日開幕　陸外交部：中方決定不同意台灣參加

世衛大會5月18日開幕　陸外交部：中方決定不同意台灣參加
周深擁抱阿信誇「高大威猛」　見「五迷超好Cue」一直玩XD

周深擁抱阿信誇「高大威猛」　見「五迷超好Cue」一直玩XD

滯留鋒明襲「全台雷雨」一片紫紅！恐連下4天

滯留鋒明襲「全台雷雨」一片紫紅！恐連下4天

普利斯通新竹廠關閉551名員工受影響　遊覽車載往4地協商

普利斯通新竹廠關閉551名員工受影響　遊覽車載往4地協商

密室脫逃變玩命！女員工扮上吊鬼瀕死　醫揭：20秒就昏迷！　兄怒爆「用真麻繩」曾有人被勒昏離職

密室脫逃變玩命！女員工扮上吊鬼瀕死　醫揭：20秒就昏迷！　兄怒爆「用真麻繩」曾有人被勒昏離職

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面