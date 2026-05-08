美伊荷莫茲互轟！　川普稱「只是小打鬧」：停火協議仍有效

記者張方瑀／綜合報導

美國中央司令部（CENTCOM）證實，美軍海軍驅逐艦在行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時，遭到伊朗軍方「無端攻擊」，美軍隨即展開防禦性反擊。儘管雙方爆發火拼，美國總統川普（Donald Trump）仍強調，目前與伊朗的停火協議依然有效，並形容美軍這次的打擊僅是「調情式的小打小鬧」。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



伊朗出動快艇、無人機圍攻 美軍：成功清除威脅

根據美國中央司令部發表的聲明，美軍海軍三艘導向飛彈驅逐艦在通過荷莫茲海峽時，遭到伊朗部隊以多枚飛彈、無人機及小型快艇進行騷擾與攻擊。對此，美軍立即展開「自衛性打擊」作為回應，成功清除來襲威脅。

中央司令部強調，在這場衝突中，美軍沒有任何資產受損，反擊行動精準擊中伊朗軍方負責發動攻擊的設施，包括飛彈與無人機的發射場、指揮管制中心，以及情報監視偵察節點。

川普稱停火協議仍有效 形容反擊僅是「小打小鬧」

針對這起最新的衝突，川普接受ABC訪問時表示，儘管荷莫茲海峽爆發交火，但美、伊之間的停火協議目前仍持續且「正式生效中」。對於美軍的回擊行動，他更語出驚人地形容：「這只不過是調情式的小打小鬧而已。」

嗆伊朗被「瘋子」領導 川普威脅：不簽和平協議就走著瞧

隨後，川普也在個人社交平台Truth Social發文大贊美軍戰果。他指出，三艘美軍驅逐艦在砲火下毫髮無傷地順利駛出海峽，而伊朗攻擊者則是「損失慘重」。

川普在貼文中寫道，伊朗派出的那些用來取代被瓦解海軍的小型快艇，已經迅速且乾脆地沉入海底，「他們發射飛彈，卻被輕易攔截；派來無人機，則在空中被燒成灰燼，像蝴蝶掉進墳墓一樣優雅地墜入海中。」

此外，川普嚴厲批評伊朗領導層是一群「瘋子」，並重申對方絕不會有機會動用核武。他最後發出強硬警告，如果伊朗不趕快同意和平協議，美國未來的反擊將會「更強硬、更暴力」。