川普最後通牒！　要求歐盟「7月4日前」批准貿易協議

▲美國總統川普（Donald Trump）對歐盟下達最後通牒。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）對歐盟下達最後通牒，嚴正警告歐盟必須在今年7月4日、也就是美國建國250週年國慶日之前，全面批准與美國的貿易協議並將關稅降至零；否則，美國將對歐盟祭出「高出許多」的懲罰性關稅。

國慶日前最後通牒 歐盟強調「進展良好」

川普在與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通話後透露，他同意給予歐盟一段緩衝期，期限就到「我國（美國）250歲生日為止，否則很遺憾地，他們的關稅將立刻跳到高得多的水準」。

面對川普的施壓，馮德萊恩7日在社群平台X上發文回應，強調在7月初以前批准協議這方面，歐盟在調降關稅上已取得「良好進展」，並補充道，「我們雙方仍完全致力於落實這項協議。」

協議卡關 歐洲議會設下「零關稅」防線

事實上，由27個成員國組成的歐盟，去年7月就已與美國達成初步貿易協議。根據原定協議，美國對歐盟出口產品徵收15%的關稅，遠低於川普先前威脅的30%。

不過，川普對於協議落實的速度十分不滿，上週甚至在自家社群平台Truth Social痛批歐盟「不遵守協議」，揚言要把汽車與卡車的關稅提高到25%。這份最初的協議，是川普在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）的豪華度假村打完高爾夫球後所達成的。

這項協議在今年3月獲得歐洲議會有條件批准，但也增加了幾項防衛機制，以確保美國會履行承諾。

歐洲議會議員強調，除非歐洲製造的鋼鐵與鋁製品，能豁免於川普針對這類金屬課徵的50%全球關稅，否則他們不會接受對美國商品實施零關稅。

目前這項協議仍需取得27個成員國的最終認可。歐洲議會首席談判代表朗格（Bernd Lange）坦言，雖然立法者與各國政府在談判上進展順利，但「還有一段路要走」，雙方談判代表預計於5月19日在法國史特拉斯堡（Strasbourg）展開新一輪會談。