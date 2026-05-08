考慮與台灣復交！　宏都拉斯總統：重新審查對中協議

▲宏都拉斯總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

宏都拉斯外交政策恐迎來大轉向，宏國新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）日前接受外媒專訪時透露，目前政府正全面審查前任政府與中國簽署的所有協議。此舉被視為宏國有意削弱北京當局在拉美地區的影響力，並傳出可能重新承認台灣，轉向爭取美國的投資與合作。

重新檢視前朝決定 阿斯夫拉：為了宏國最佳利益

根據《彭博》報導，阿斯夫拉在加州比佛利山舉行的「梅肯研究院全球大會」（Milken Institute Global Conference）受訪時明確指出，在對亞洲外交關係做出「最終決定」之前，政府必須先通盤檢視前總統卡斯楚（Xiomara Castro）執政期間所簽署的所有承諾與協定。

宏都拉斯在卡斯楚執政期間，於2023年正式宣布與台灣斷交，轉向承認北京。然而，阿斯夫拉強調，「身為總統，我有責任尋找那些能與我們擴大貿易與投資的盟友國家。」他表示，目前的審查程序是為了強化與盟友之間「最有利於宏都拉斯」的關係。

剔除華為設備？考慮改採美國思科技術

值得注意的是，這場外交轉向不僅停留在政治層面，更涉及關鍵技術設施。阿斯夫拉透露，中國電信龍頭華為（Huawei Technologies Co.）的通訊設備也是目前的審查重點之一。

他進一步證實，宏都拉斯政府正積極與美國當局接洽，探討改為採用美國思科系統（Cisco Systems Inc.）技術的可能性。這項技術選用的改變，展現出宏國政府在通訊安全與基礎建設上向美國陣營靠攏的態勢。

親美立場鮮明 選前曾承諾「與北京斷交」

阿斯夫拉於今年1月正式就職，他親美的立場早已不是秘密。早在去年競選期間，他就曾大膽直言宏都拉斯應該與北京斷交並重新承認台灣。他認為，過去與台灣維持正式外交關係時，宏都拉斯獲得的實質援助與貿易往來明顯更具優勢且穩定。

此外，阿斯夫拉與美國總統川普（Donald Trump）關係緊密，不僅在選前獲得川普支持，今年3月更獲邀參加川普發起的「美洲之盾」（Shield of the Americas）峰會。隨著川普政府持續對拉美各國施壓，要求審慎考慮與中國的關係，宏都拉斯是否會成為下一個重回台灣懷抱的邦交國，已成為國際關注的焦點。