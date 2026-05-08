包裹泡在「腥臭黃水」中！　竟是宅配司機憋不住尿尿

▲日本知名電商「生活協同組合コープみらい」商品沾到物流司機尿液。（圖／翻攝X）

記者葉國吏／綜合報導

日本關東地區規模最大的生鮮零售電商「生活協同組合コープみらい」，傳出竟然有物流司機憋不住尿尿，結果尿液溢流到顧客商品。

日本電商驚傳物流員在車內排尿

根據日媒報導，日本知名生鮮組織「生活協同組合コープみらい」，標榜提供安全、高品質食材，擁有眾多會員。沒想到上個月28日，有會員在拆開宅配到府的冷藏包裹時，赫然發現內部盛裝產品的容器被黃色液體淹沒，異味撲鼻而來，隨即向平台提出嚴正控訴。

該公司獲報後立刻啟動內部調查，並在本月6日正式對外公開真相。根據調查結果顯示，當時負責配送的司機因行車途中突然感到尿急，竟異想天開在貨車內尋找一個準備報廢的保麗龍箱直接排尿，卻未料到尿液滲出箱外，進而汙染了周遭準備交付給客戶的食品包裝。

業者公開道歉並強化配送環境管理

事件爆發後引起日本社會譁然，認為這對食品衛生安全造成重大衝擊。業者目前已主動向地方保健所進行通報，並要求對涉事配送車輛完成全面消毒作業。官方隨後在網站發布正式道歉啟事，坦承這是一起損害消費者信任的重大事故，內部已深刻反省。

該公司承諾將重新審視基層勞務環境，包含事先確認每一條配送路徑上的公廁位置。此外，也將建立一套緊急狀況可使用的特約設施清單，確保員工在工作期間的生理需求能得到適當且衛生的解決。