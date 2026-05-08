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前AV女優：OL轉行陪酒「1周上班2天」喊幸福　月薪曝光

記者黃翊婷／綜合報導

日本前AV女優高梨亞妖（たかなし亜妖）2018年引退後轉行當作家，近日她分享「夜間工作者」的現況，發現部分陪酒小姐比起高收入，更在意生活自主權。其中一名女子花美表示，她1周上班2、3天，每次工時不超過5小時，1個月收入大約30萬日圓，「真的每天都很幸福。」

▲▼ 酒店,酒吧,酒店妹,酒店小姐。（圖／CFP）

▲日本陪酒小姐之間似乎也掀起躺平風潮，她們認為比起追求高收入，更希望能保住生活自主權。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

在高梨亞妖刊登於《Yahoo Japan》的投稿文章中，她與多名夜間工作者進行訪談，其中，30歲的花美小姐表示，自己以前是工作狂，每天早上9點進公司，一路工作到下班時，往往都只能趕上末班車，就連周末也照常上班，但有一天她突然醒悟，覺得這樣做雖然可以存到錢，卻把自己整個人都掏空了，於是乾脆辭職。

花美提到，現在她只做夜職的短工時班，目前入行8年，1周上班2、3天，每次工時不超過5小時，1個月差不多有30萬日圓（約新台幣6萬元）的收入就足夠了，她的房租是9萬日圓，1天只吃1餐，除了上班的日子基本上都宅在家，生活開銷極低，「真的每天都很幸福。」

另一名夜職資歷14年的翔子小姐（34歲）也表示，夜間工作認真拚起來，想達到月收入100萬日圓其實不難，剛入行時她幾乎天天上班，結果因為長期壓力搞壞身體，現在1周只上1至4天班，每次工時大約2至6小時，其餘時間就拿來做自己感興趣的事情，例如追星、旅行、看動畫，月收入基本都能維持在50萬日圓（約新台幣10萬元）以上。

「以前拚命工作的時候，身體和心理真的都被消耗殆盡，賺得越多，磨損得也越快，所有疲勞都反映在身體上，每天都很難受，還會莫名其妙哭泣。」翔子坦言，之所以選擇現在這樣的生活方式，一方面確實是想輕鬆過日子，另一方面則是想保護自己的心。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量，有害健康。

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