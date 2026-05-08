中國油輪首度在荷莫茲被打！船身標「CHINA OWNER」甲板起火

▲中國油輪首度在荷莫茲海峽遇襲。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

路透與中國《財新》報導，一艘來自中國船東的油輪本周在荷莫茲海峽（Hormuz）附近遭攻擊，甲板一度起火。事件發生之際，美國總統川普才剛宣布啟動協助受困船隻的「自由計劃」（Project Freedom），卻又在隔天因局勢惡化而暫停。

首度有中國油輪遇襲

《財新》引述知情人士說法指出，這是自2月28日伊朗衝突升高以來，首度有中國船東擁有的油輪在該區域遭襲。遇襲船隻甲板曾發生火警，船身還標示「CHINA OWNER & CREW」，但目前尚不清楚是否有船員傷亡。

海事安全人士表示，受損船舶為懸掛馬紹爾群島旗的成品油與化學品油輪「JV Innovation」，周一在波斯灣曾向附近船隻通報甲板起火。由於中國長期是伊朗石油的重要買家，此次事件格外敏感，中國外交部目前尚未對此回應。

川普才推護航計畫 隔天突宣布暫停



事實上，川普上周末宣布「自由計畫」，目的是突破伊朗對荷莫茲海峽的封鎖，美軍安排額外艦艇準備護送商船通過海峽，並有2艘懸掛美國國旗的船隻成功通行。不過，川普周二卻突然改口，稱自由計畫將暫停實施一小段時間，以觀察能否完成結束戰事的協議談判。