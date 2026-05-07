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刺殺川普未遂！　白宮晚宴槍手「疑似動機曝」：不滿伊朗戰爭

▲▼白宮晚宴槍擊，爆出槍響後，特勤局人員湧上包圍美國總統川普，隨後緊急撤離。（圖／達志影像／美聯社）。

▲ 晚宴爆出槍響後特勤局人員湧上包圍川普，隨後緊急撤離。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮記者協會4月25日在華府希爾頓飯店舉行晚宴，31歲男嫌艾倫（Cole Allen）涉嫌闖入現場開槍，企圖刺殺總統川普及多名行政官員。美國國土安全部初步評估報告指出，其犯案動機可能與美國對伊朗軍事行動有關。

這份報告由國土安全部情報與分析辦公室於4月27日發送至全美各州、地方執法單位及其他聯邦機構，標註為「重大事件通報」，透過關注國家安全透明度的非營利組織「人民財產」（Property of the People）依公開記錄申請取得後提供給《路透社》。

反伊朗戰爭情緒爆發　初判為犯案動機

報告顯示，艾倫曾多次在社群媒體發文批評美國在伊朗衝突中的軍事行動。情報部門研判，這場持續在中東造成傷亡並震盪全球經濟的戰爭「可能促使他決定發動攻擊」，形容他對政治與社會懷抱「多重不滿情緒」。

聯邦調查局（FBI）正深入調查一個與艾倫有關的Bluesky社群媒體帳號，該帳號在案發前幾周陸續發布大量反川普貼文，內容涉及伊朗局勢、移民執法政策、馬斯克及俄烏戰爭等議題。其中一則貼文因川普4月7日揚言摧毀伊朗文明，呼籲對他提出彈劾；另一則則引用聖經經文，疑似稱川普為「惡魔」。

稱目標是台上「叛徒」　罪名持續加重

艾倫被捕後當局陸續加重指控，司法部本周追加攻擊聯邦執法人員罪名，指控他在安全檢查站朝特勤局人員開槍，此外還面臨意圖謀殺、暴力犯罪中非法使用槍枝，以及跨州非法運輸槍支及彈藥等多項指控，目前尚未正式答辯。

案發當晚，艾倫曾向親屬發送一封被當局稱為「宣言」的電子郵件，信中表達對政府的憤怒，並透露其攻擊目標是台上發表演說的「叛徒」，但未直接點名川普。FBI表示，深入調查艾倫網路活動的部分原因也是為防止出現陰謀論，避免重演2024年賓州槍擊案引發的謠言風波。

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