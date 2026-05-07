　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

HMM貨船荷莫茲海峽爆炸真相曝？工會長：疑撞「漂浮水雷」起火

▲▼HMM散貨船「樹木號」停靠荷莫茲海峽時爆炸起火，目前正等候移送至杜拜。（圖／VCG）

▲HMM散貨船「樹木號」停靠荷莫茲海峽時爆炸起火，目前正等候移送至杜拜。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓航運公司HMM（現代商船，韓新遠洋）旗下散貨船「樹木號」4日晚間在荷莫茲海峽停泊時爆炸起火。對此，HMM海上工會委員長全盛瑾（音譯）分析，事故原因疑似與「漂浮水雷」有關，推測船隻可能受到外部震動衝擊，引發機艙燃料系統異常起火。不過，他也強調，船體並未出現破洞或進水等情況。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《Edaily》，樹木號於南韓時間4日晚間8時40分在荷莫茲海峽附近停泊時，機艙左舷突然傳出巨大爆炸聲，隨後冒出濃煙並起火。當時船上共有24人，包括6名韓籍船員，所幸火勢在約4小時後以釋放二氧化碳等方式成功撲滅，未造成任何人員傷亡。

全盛瑾今（7）日在HMM海上工會辦公室接受媒體訪問時透露，南韓海洋水產部其實曾發送安全簡訊，提醒阿曼灣海域出現外型凹凸不平的老舊水雷，而自從中東緊張情勢升溫後，荷莫茲海峽便持續傳出水雷漂流風險。他指出，「漂浮式水雷即使沒有直接碰觸船體，只要感受到周邊震動或波動，也可能引爆。」

他進一步分析，外部爆炸衝擊波可能導致機艙燃料系統變形，進而引發火災。至於外界質疑是否為船內設備自行爆炸，全盛瑾則認為可能性偏低，「若連附近船隻都能聽到巨大爆炸聲，代表衝擊程度相當大，單靠船內設備很難造成這種規模的爆炸。」

他也補充，樹木號使用的是爆炸風險較低的重油燃料，「不像汽油那樣具有高度揮發性，因此發生大規模內部爆炸的可能性不高。」

現場對「外部攻擊」的懷疑聲浪持續升高。報導指出，事發當時伊朗伊斯蘭革命衛隊正對荷莫茲海峽周邊船隻進行警告廣播，加上美國總統川普先前曾提及「自由計畫」（Project Freedom），推動協助船隻通行荷莫茲海峽的軍事行動，因此外界不排除伊朗方面藉此釋放警告訊號。

不過，全盛瑾則強調，樹木號船體並未出現破洞或浸水。他解釋，若船身遭炸穿，機艙內部的固定式二氧化碳滅火系統將難以發揮作用，「如果有破洞，火勢其實很難撲滅。」目前機艙仍維持封閉狀態，以避免氧氣流入後再度復燃。

據悉，樹木號目前正在阿拉伯聯合大公國（UAE）附近海域等待拖救，HMM已安排拖船，預計將把事故船隻拖往杜拜港，後續將接受詳細事故調查與維修。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
373 1 1474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
確定了！民進黨週三正式徵召沈伯洋出戰台北市長　賴清德親授戰旗
聯發科連2交易日列注意股　新列處置股名單曝
母親節前夕殺了孩子的媽！　北市發生人倫悲劇
謝衣鳳選彰化縣長夢碎！　國民黨週三可望徵召魏平政出戰
金管會：警示戶有望跌破14萬戶　3家銀行列入黑名單
惡房東張淑晶最新造型曝！　自爆罹肌無力症

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

任天堂股價重摔7%！Switch 2漲價嚇壞投資人

漢他病毒再添1例！郵輪疫情擴大　法籍女病情惡化隔離中

川習會敲定！川普傳變心住「1晚46萬北京四季」　直擊停20輛警車

男性避孕新時代？美研究成功「暫停精子生產」　停藥可完全恢復

53年懸案破了！失蹤女子「離奇流落3千公里」　失控跳車身亡

日本公車「提早14秒發車」！　客運公司遭政府書面警告處分

40年懸案偵破！警扮「口香糖推銷員」取得DNA　連環殺人魔終認罪

泰國60天免簽將喊卡！　觀光部長宣布：再加收300泰銖入境費

最怕川普脫稿演出！　專家曝川習會「最好情況」：完全不談台灣

日本惡狼「性侵10女童」判無期徒刑！　2審上訴被駁：具社會威脅性

淚送兒上囚車！朝天宮董娘喊加油　母親節貼文：想跟他說對不起

王彩樺唱「小姐扶欄杆」　台語諧音哏張秀卿聽了嚇歪XD

德黑蘭警告：伊朗船艦若遭攻擊　將猛烈攻擊美國中東資產

台中死亡追撞！男騎士「勾到女童腳踏車」遭輾搶救不治

台中騎士擦撞腳踏車女童正面影像曝！瞬間倒地遭轎車輾死

偷拍疑雲+1！北市六星級月子中心下午遭搜索　查扣硬碟主機

高雄男手搖飲料店前突下跪！店員規勸無效急報警　原因曝光

女消防趴下收氣墊...噁男拍攝喊「屁股好翹」　已赴警局備案

黃國昌：軍購條例民進黨搞兩面手法、藍委承受很大壓力

徐薇老師拿隔熱手套開球　獻聲《我願意》球迷超嗨

任天堂股價重摔7%！Switch 2漲價嚇壞投資人

漢他病毒再添1例！郵輪疫情擴大　法籍女病情惡化隔離中

川習會敲定！川普傳變心住「1晚46萬北京四季」　直擊停20輛警車

男性避孕新時代？美研究成功「暫停精子生產」　停藥可完全恢復

53年懸案破了！失蹤女子「離奇流落3千公里」　失控跳車身亡

日本公車「提早14秒發車」！　客運公司遭政府書面警告處分

40年懸案偵破！警扮「口香糖推銷員」取得DNA　連環殺人魔終認罪

泰國60天免簽將喊卡！　觀光部長宣布：再加收300泰銖入境費

最怕川普脫稿演出！　專家曝川習會「最好情況」：完全不談台灣

日本惡狼「性侵10女童」判無期徒刑！　2審上訴被駁：具社會威脅性

任天堂股價重摔7%！Switch 2漲價嚇壞投資人

連鎖餐飲徵「餐具管理員」　她細看氣笑！2萬人朝聖洗版

確定了！民進黨週三正式徵召沈伯洋出戰台北市長　賴清德親授戰旗

粉絲偷拍藝人是否合法？吳思賢曝真實看法　律師給殘酷真相

「穿洞洞鞋約砲」激情夜下場崩潰　妹子：死定了！醫師也示警

不用挨餓也能瘦！營養師激推「21分飽」佛系減重法

《農曆三月二十三》全台巡迴首映　12宮廟入鏡展現雲林信仰

運動部開特定體育團體交流座談會　李洋盼強化雙向溝通

月薪24萬以上！新加坡調查：30至34歲單身族42％偏好私宅

左轉勿「切西瓜」搶快　台東警籲守規保平安

台灣女孩楊立微倒著轉火輪　獲《達人秀》金按鈕最高榮譽

國際熱門新聞

傳統「台味早餐」紅到美國！台人驚呆了

郵輪漢他病毒「零號病人」找到了！　垃圾堆中賞鳥不幸感染

泰國女星「豪門尪」爆長年性侵親弟！急關IG神隱

越南工人遭捲入粉碎機！遺體破碎掛在出料口

校友兒宣布幫還1年學貸　202名學生受惠

川普傳與習談對台軍售案　恐違雷根六項保證

川普：伊朗終戰方案完全不能接受　戲弄美國47年

機長通報「撞到人了」　航管驚悚對話曝

台灣網站高價轉售御守　日本神社怒發聲

伊朗要求美國支付戰爭賠款　川普震怒

男性避孕新時代？美研究成功「暫停精子生產」

川普：伊朗軍事潰敗　美軍只要再2周可打擊完所有目標

行人跑道閒晃　客機迎面撞上

遊客朝聖普吉島咖啡廳　4人昏迷1人不治

更多熱門

相關新聞

高市「台灣有事」發言滿半年！現況曝

高市「台灣有事」發言滿半年！現況曝

日本首相高市早苗2025年11月在眾院預算委員會上提出「台灣有事可能構成存亡危機事態」的發言，至今恰滿半年。而半年過去，日中之間不僅未有任何部長級接觸，雙邊關係更在多重摩擦下持續惡化，加上高市政府力推修訂安全保障3文件，增加國防開支，分析人士對年底前能否舉行兩國領袖會談普遍不樂觀。

北韓嗆聲聯合國！堅持「擁核武國」地位

北韓嗆聲聯合國！堅持「擁核武國」地位

京都男童繼父「一邊搜救、一邊搬屍體」

京都男童繼父「一邊搜救、一邊搬屍體」

即／韓前總理韓悳洙「參與內亂」　二審15年

即／韓前總理韓悳洙「參與內亂」　二審15年

南韓機器人受戒首例！領法名伽毘

南韓機器人受戒首例！領法名伽毘

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

普利斯通新竹廠關閉　551名員工受影響

即／承億集團創辦人戴俊郎離世！　享年54歲

一片紫紅！　「全台雷雨」滯留鋒要來了

獨／女兒邀母親節聚餐沒人接電話　驚見爸爸殺死媽媽

快訊／威力彩頭獎6.77億元明到期！　急尋史上最大筆失聯幸運兒

獨／母親節前失聯　承億董座倒臥書法工作室亡

遭霸凌退隊！「起亞虎女神」宣佈定居台灣

泰女星豪門老公「性侵親弟12年」！她早知情仍要嫁

獨／4歲兒生日許願「希望老師被關」　父吐內幕心碎了

自爆「進一堆工業用餐具」到台灣！中配勸：不如用免洗筷

手槍女王做半套店10年服務萬人！心碎揭下海原因

蘋果iPhone 18 Pro重大升級　爆料5大亮點搶先看

華視主播打哈欠被播出「懲戒出爐」！員工看不下去

即／台中名校葳格高中遭搜索！

傳統「台味早餐」紅到美國！台人驚呆了

更多

最夯影音

更多
淚送兒上囚車！朝天宮董娘喊加油　母親節貼文：想跟他說對不起

淚送兒上囚車！朝天宮董娘喊加油　母親節貼文：想跟他說對不起
王彩樺唱「小姐扶欄杆」　台語諧音哏張秀卿聽了嚇歪XD

王彩樺唱「小姐扶欄杆」　台語諧音哏張秀卿聽了嚇歪XD

德黑蘭警告：伊朗船艦若遭攻擊　將猛烈攻擊美國中東資產

德黑蘭警告：伊朗船艦若遭攻擊　將猛烈攻擊美國中東資產

台中死亡追撞！男騎士「勾到女童腳踏車」遭輾搶救不治

台中死亡追撞！男騎士「勾到女童腳踏車」遭輾搶救不治

台中騎士擦撞腳踏車女童正面影像曝！瞬間倒地遭轎車輾死

台中騎士擦撞腳踏車女童正面影像曝！瞬間倒地遭轎車輾死

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面