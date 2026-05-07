HMM貨船荷莫茲海峽爆炸真相曝？工會長：疑撞「漂浮水雷」起火

▲HMM散貨船「樹木號」停靠荷莫茲海峽時爆炸起火，目前正等候移送至杜拜。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓航運公司HMM（現代商船，韓新遠洋）旗下散貨船「樹木號」4日晚間在荷莫茲海峽停泊時爆炸起火。對此，HMM海上工會委員長全盛瑾（音譯）分析，事故原因疑似與「漂浮水雷」有關，推測船隻可能受到外部震動衝擊，引發機艙燃料系統異常起火。不過，他也強調，船體並未出現破洞或進水等情況。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《Edaily》，樹木號於南韓時間4日晚間8時40分在荷莫茲海峽附近停泊時，機艙左舷突然傳出巨大爆炸聲，隨後冒出濃煙並起火。當時船上共有24人，包括6名韓籍船員，所幸火勢在約4小時後以釋放二氧化碳等方式成功撲滅，未造成任何人員傷亡。

全盛瑾今（7）日在HMM海上工會辦公室接受媒體訪問時透露，南韓海洋水產部其實曾發送安全簡訊，提醒阿曼灣海域出現外型凹凸不平的老舊水雷，而自從中東緊張情勢升溫後，荷莫茲海峽便持續傳出水雷漂流風險。他指出，「漂浮式水雷即使沒有直接碰觸船體，只要感受到周邊震動或波動，也可能引爆。」

他進一步分析，外部爆炸衝擊波可能導致機艙燃料系統變形，進而引發火災。至於外界質疑是否為船內設備自行爆炸，全盛瑾則認為可能性偏低，「若連附近船隻都能聽到巨大爆炸聲，代表衝擊程度相當大，單靠船內設備很難造成這種規模的爆炸。」

他也補充，樹木號使用的是爆炸風險較低的重油燃料，「不像汽油那樣具有高度揮發性，因此發生大規模內部爆炸的可能性不高。」

現場對「外部攻擊」的懷疑聲浪持續升高。報導指出，事發當時伊朗伊斯蘭革命衛隊正對荷莫茲海峽周邊船隻進行警告廣播，加上美國總統川普先前曾提及「自由計畫」（Project Freedom），推動協助船隻通行荷莫茲海峽的軍事行動，因此外界不排除伊朗方面藉此釋放警告訊號。

不過，全盛瑾則強調，樹木號船體並未出現破洞或浸水。他解釋，若船身遭炸穿，機艙內部的固定式二氧化碳滅火系統將難以發揮作用，「如果有破洞，火勢其實很難撲滅。」目前機艙仍維持封閉狀態，以避免氧氣流入後再度復燃。

據悉，樹木號目前正在阿拉伯聯合大公國（UAE）附近海域等待拖救，HMM已安排拖船，預計將把事故船隻拖往杜拜港，後續將接受詳細事故調查與維修。