高市早苗「台灣有事」發言滿半年！　共同社：日中關係不樂觀

▲日本首相高市早苗對於「台灣有事」發言已滿半年。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

日本首相高市早苗2025年11月在眾院預算委員會上提出「台灣有事可能構成存亡危機事態」的發言，至今恰滿半年。而半年過去，日中之間不僅未有任何部長級接觸，雙邊關係更在多重摩擦下持續惡化，加上高市政府力推修訂安全保障3文件，增加國防開支，分析人士對年底前能否舉行兩國領袖會談普遍不樂觀。

根據《共同社》報導，北京當局認為高市的發言涉及「干涉內政」，因此呼籲中國人避免前往日本。日本國家旅遊局統計數據顯示，2026年第一季赴日中國旅客與去年同期相比，減少了54.6%。

與此同時，中國自今年1月起對稀土等軍民兩用物項實施更嚴格的對日出口管制，至今未予鬆動，引發日方正式抗議。有日本外交消息人士形容，目前對日資企業而言雖尚未到生死存亡關頭，但「正在被越勒越緊」。

除了經貿與旅遊的衝擊，兩國在外交文件上的定位調整也釋出明顯訊號。日本今年出版的2026年版《外交藍皮書》，將對中關係的描述從前一年的「最重要的雙邊關係之一」悄悄降格為「重要鄰國」。此外，日本今年4月宣布解禁殺傷性武器出口，北京隨即表達嚴重關切，為雙邊關係再添一層陰影。

面對外界對日中關係前景的疑慮，高市5月初公開表示，日本始終對對話持開放態度，並願意從戰略角度積極因應局勢。然而她同時憑藉內閣居高不下的支持率，明確拒絕北京要求撤回涉台言論的訴求。她另一方面也積極推動關鍵礦產採購來源多元化，以降低日本對中國的資源依賴。

亞太經合組織（APEC）領導人峰會將於11月在中國舉行，外界高度關注習近平屆時是否願意與高市坐下來談。依據慣例，5至10月間陸續召開的APEC部長級系列會議，可能成為觀察雙方意願的重要指標。

不過，日本外交相關人員對此前景並不樂觀。若日本在修訂安保3文件的同時提出增加防衛預算，北京幾乎必然大力抨擊日本軍國主義「死灰復燃」。日本政府內部人士也坦言，「只要高市內閣持續執政，兩國關係恐怕就很難有所改善。」