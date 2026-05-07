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伊朗最快今表態！美14點備忘錄內容曝　官員批：像美國願望清單

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊停火談判出現最新進展，美方已向伊朗提出一份14點備忘錄草案，旨在正式宣告結束衝突並啟動後續30天詳細協商。據悉，伊朗預計最快於美東時間7日（台灣7日中午12時過後）透過巴基斯坦中間人，向美方傳達對該提案的正式回應。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普警告伊朗，若不接受協議將祭更猛烈打擊。（圖／路透）

綜合CNN及《路透》等外媒，美國總統川普6日在白宮橢圓形辦公室向媒體表示，美伊雙方過去24小時內已進行「非常良好的會談」，並稱「他們想要達成協議，這非常有可能成功」。但他當天稍早還曾發文威脅，若德黑蘭不接受最新提案，將啟動「更高強度」轟炸行動。

草案內容曝　暫停濃縮鈾年限降至10年

據悉，這份備忘錄草案內容包括正式終止戰爭狀態、針對暫停鈾濃縮設施的協議、解除美國對伊朗的制裁，以及釋放遭凍結的伊朗資產。針對核議題，草案目前討論的暫停年限為10年以上，較此前美方主張的20年已有所退讓。

此外，草案也要求伊朗將境內高濃縮鈾庫存移出境外，但相關細節仍在協商中。川普6日接受PBS新聞採訪時進一步透露，協議條款將包含伊朗將濃縮鈾運往美國，並承諾不再啟用地下核設施。

魏科夫、庫許納主導談判　盼啟動30天後續協商

知情人士透露，美方談判團隊由川普特使魏科夫及女婿庫許納主導，若雙方就初步協議達成一致，將啟動30天詳細談判以達成全面協議，而全面協議將結束美伊目前對荷莫茲海峽通行的限制與封鎖行動。

備忘錄不會要求雙方在初期做出讓步，對美方先前堅持的多項關鍵訴求隻字未提，例如限制伊朗彈道飛彈計畫及切斷對中東代理武裝力量的支持，這些要求過去已被伊朗否決。

伊朗議會嘲諷：更像美國願望清單

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）表示，美方提案「仍在審閱中」，待內部定案後將透過巴基斯坦遞交立場。但伊朗議會外交與國家安全委員會發言人雷扎伊（Ebrahim Rezaei）直言，這份文件「更像是美國的願望清單，而非務實方案。」議長卡利巴夫則發文嘲諷，「代號『相信我兄弟』行動失敗」，暗指外界對談判進展的報導不過是美方公關操作。

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