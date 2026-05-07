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曼谷動物園「3動物」被綁架！情侶檔暴力破窗　塞進外套偷走

▲▼曼谷動物園「3動物」被綁架！情侶檔暴力破窗　塞進外套偷走。（圖／照片來自Facebook / สวนสัตว์พาต้า）

▲泰國警方成功將3隻動物救出，並將2名竊賊逮捕。（圖／照片來自Facebook / สวนสัตว์พาต้า）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一間動物園發生動物遭竊事件，一對男女趁著5月1日勞動節假期園內人潮眾多之際，竟公然強行打開爬行動物的展示櫃，直接偷走了2隻動物，並藏在自己的外套下，隨後匆匆離去。經過調查，兩人來到該動物園之前，早已在另一間動物園偷走一隻松鼠猴。警方最終在7日成功將2名嫌犯逮捕。

根據The Thaiger報導，位於曼谷的帕塔動物園（Pata Zoo）6日在臉書發出聲明表示，這對男女5月1日上午10時40分左右進入園區，入園時還背著一個裝有「松鼠猴」的藍色背包。由於園內禁帶寵物，兩人便大方地將背包寄放在售票櫃檯，隨後進入展區作案。

▲▼曼谷動物園「3動物」被綁架！情侶檔暴力破窗　塞進外套偷走。（圖／照片來自Facebook / สวนสัตว์พาต้า）

▲竊賊將展示櫥窗打破後，帶走動物。（圖／照片來自Facebook / สวนสัตว์พาต้า）

根據監視器畫面，兩人進園後隨即換上印有麥當勞標誌的黑色外套偽裝，並直奔特殊動物區。男子負責暴力破開2個爬蟲類展櫃的圍欄，女子則迅速將一隻「中國鱷蜥」與一隻「虎斑蠑螈」塞進外套內。兩人得手後迅速領回寄放的松鼠猴並逃離現場。

動物園公布兩人作案的監視器畫面與兩人的素描，同時公開長相特徵，女方為短髮、戴眼鏡、身穿黑色背心，右手臂有大面積刺青，而男子則留著鬍鬚，中分短髮。目前動物園已經報警。

▲▼ 曼谷動物園「3動物」被綁架！情侶檔暴力破窗　塞進外套偷走。（圖／照片來自Facebook/ สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน）

▲兩人帶著從第一間動物園偷來的松鼠猴，到第二間動物園行竊。（圖／照片來自Facebook/ สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน）

就在帕塔動物園發生竊案的幾乎同一時間，曼谷另一家迷你動物園（Peuan Deratchan Mini Zoo）也通報一隻名為「March」的松鼠猴失蹤。帕塔動物園員工推測，這對竊賊入園時寄放的松鼠猴，極大可能就是從另一家園區偷來的「贓物」。

帕塔動物園在貼文中憤怒表示，雖然這些爬蟲類的價值不高，但每一隻都是員工悉心照料的寶貝。

曼谷警方根據監視器畫面，很快鎖定33歲男子Raiwin Sikaewkun與女子Warisara Waiprasert，並於7日在曼谷廊曼區的一處租屋處將兩人逮捕。警方到場後，確認三隻被盜動物均平安無事，隨即將其全數救出。

目前2名嫌犯被依泰國《刑法》第335(3)條「毀損財產保護障礙物實施竊盜」等罪名起訴，恐面臨1至5年的監禁，以及2萬至10萬泰銖（約新台幣1.8萬至9萬元）的罰款。

 
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