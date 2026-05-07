　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓嗆聲聯合國！堅持「擁核武國」地位　不受核武禁擴條約限制

▲▼北韓駐聯合國大使金成。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓駐聯合國代表金成。（圖／達志影像／美聯社，資料照）

記者羅翊宬／編譯

《核武禁擴條約》（NPT）第11次審議大會正在美國紐約聯合國總部舉行，北韓核武問題再度成為焦點。對此，北韓駐聯合國代表金成發表談話，宣稱朝鮮民主主義人民共和國在任何情況下皆不受該條約限制，強調北韓擁核是依照國家核武政策法令與憲法所規定的義務，將持續鞏固其「擁核武國」地位。

金成今（7）日在聲明中表示，北韓擁有核武是履行國家核武政策法令與憲法義務，宣稱其早已透過憲法鞏固核武地位。他批評美國與部分國家針對北韓核武問題施壓，是「強盜般且厚顏無恥的行為」，並以強烈措辭譴責。

金成聲稱，美國與西方國家要求北韓履行《核武禁擴條約》義務，本身就是破壞條約精神，且全面無視國際法的目的與原則。他進一步點名美國與部分盟友，一方面並未履行核裁軍責任，另一方面卻持續向他國提供「延伸嚇阻」並進行核潛艦技術轉移，才是真正違反NPT精神的行為。

南韓《韓聯社》分析，北韓駐聯合國代表金成此番發言，明顯是針對近期美國與南韓加強軍事合作與核潛艦相關安全合作，尤其美國與南韓近期針對核動力潛艦建造與延伸嚇阻議題接連磋商，已引發北韓高度警戒。

金成批評，此次《核武禁擴條約》審議大會已淪為美國與西方國家對其他主權國家進行惡意批判的平台，是出於不單純的政治目的，聲稱這正是全球核武禁擴體系逐漸弱化的根本原因。不過，金成也表示，北韓未來仍將為維護國際和平、安全與全球戰略穩定作出「積極貢獻」。

《核武禁擴條約》於1968年在聯合國通過，被視為全球防止核武擴散的重要國際機制。北韓則於1993年宣布退出該條約，之後持續推進研發核武與彈道飛彈。依照慣例，締約國必須每5年召開一次審議大會，檢視條約履行情況。此次第11次審議大會自4月27日起於紐約聯合國總部展開，為期4週。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 2 5223 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
母親節前憾事！清大女學生校園墜樓亡
90萬網紅遭毀滅式爆料！　劈腿17女還偷吃人妻
囤積婦戰力超強！「垃圾山」又回來了　鄰居崩潰ing
衛星影像曝！　「灰白油汙」覆蓋海域45平方公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯最冷清勝利日！紅場閱兵竟「不見坦克」　規模大縮減

酒醉男上路睡翻！特斯拉自動駕駛「時速破百」　跑給芬蘭警察追

爬富士山狂揮五星旗！美國大漢「神招反制」　中國男尷尬閃人

普丁爆「暗殺焦慮」！開會下令官員全脫手錶　克宮內部緊張升級

1.2公尺外星人搭UFO降落？美解密60年前目擊報告：穿太空裝現身

重擊民主黨！維州最高法院「推翻選區公投」　川普：巨大勝利

美韓正式簽署造船合作MOU！華府年底設新中心　攜手商船、人才培育

一張門票3.6億？世足決賽「官方定價破百萬」　轉售平台更驚人

選美皇后變密醫！無照執業7年「害15人毀容」　隆唇2次臉全爛

衛星影像曝！伊朗石油出口樞紐「漏油」　灰白油汙覆蓋45平方公里

白委痛哭失聲！　三班護病比條文生變、護團衝立院點1藍委惡質

耗時162天！國防特別條例三讀　通過「7800億」版本

代母出征！應佳妤新書首表態「我決定投入政壇」　應曉薇現身痛哭相擁

放晴時間點曝！半個台灣變天 北東轉雨降溫

沒買票硬要坐火車被警勸阻！短褲女竟嘟嘴托腮...裝可愛賣萌

AKIRA受封「模範老公」超謙虛　甜謝林志玲：願意接受這樣的我

常如山3人羈押禁見！常如山律師蕭奕弘離開　不發一語

軍購今表決！卓榮泰喊話國民黨中央：別走回「以黨領政」

捷運上有蛇！北捷列車現蛇蹤　勇保全捕「寵物蛇」

災害發生時誰能帶你從慌亂走向有序？等待救援更要自救互助！｜新北市消防局局長 陳崇岳｜防災計畫｜《我在案發現場》

俄羅斯最冷清勝利日！紅場閱兵竟「不見坦克」　規模大縮減

酒醉男上路睡翻！特斯拉自動駕駛「時速破百」　跑給芬蘭警察追

爬富士山狂揮五星旗！美國大漢「神招反制」　中國男尷尬閃人

普丁爆「暗殺焦慮」！開會下令官員全脫手錶　克宮內部緊張升級

1.2公尺外星人搭UFO降落？美解密60年前目擊報告：穿太空裝現身

重擊民主黨！維州最高法院「推翻選區公投」　川普：巨大勝利

美韓正式簽署造船合作MOU！華府年底設新中心　攜手商船、人才培育

一張門票3.6億？世足決賽「官方定價破百萬」　轉售平台更驚人

選美皇后變密醫！無照執業7年「害15人毀容」　隆唇2次臉全爛

衛星影像曝！伊朗石油出口樞紐「漏油」　灰白油汙覆蓋45平方公里

她每天耗4小時上班「在公司比在家久」　網搖頭：我沒辦法

俄羅斯最冷清勝利日！紅場閱兵竟「不見坦克」　規模大縮減

聖宜診所診間裝攝影機！警方搜索驚見拆除痕跡　負責人偵訊中

衛福部估三班護病比2年後實施　邱慧洳：應在總統公布後3天生效

東京最難預約燒鳥台北店6月開幕　15道式套餐3千元吃得到

浩子孝順　「包下整間日式餐廳」讓媽媽吃

母親節前傳憾事！清大女學生校園內墜樓　送醫不治

90萬網紅遭毀滅式爆料！劈腿17女還偷吃人妻…女友崩潰：無法原諒

「6欣政見」做媽媽神隊友　何欣純市場送康乃馨民眾搶合照

開箱「高野山宿坊」體驗！日本寺院住一晚＋一泊二食3000有找

【母親節變清明節XD】在學校做康乃馨花要送媽媽！被問原因萌弟答：因為清明節

國際熱門新聞

川普下令公開UFO！五角大廈釋162檔案

25歲人妻遭父「榮譽處決」逼挖墳再槍斃

美支持軍購條例通過　警告延經費恐對中讓步

美軍開火了！2伊朗油輪遭擊中影片曝光

百萬YouTuber凱爾驟逝！享年43歲　震驚全球賽車迷

美解密目擊報告：外星人搭UFO降落

川普發文喊來看UFO：到底他X的怎回事？

川普一句話讓戴爾股價飆14％　因為創辦人夫婦捐1957億

英特爾瘋漲近14%　台積電ADR被搶單反跌0.60％

美女媽媽「神撞臉」被諷撞醫美　高EQ回酸民

美伊衝突終結？　川普親曝「今晚有消息」

快訊／川普宣布俄烏停火3天　各自交換1000名戰俘

華爾街日報：英特爾奪蘋果晶片訂單

爬富士山揮五星旗　美國大漢神招反制

更多熱門

相關新聞

京都男童繼父「一邊搜救、一邊搬屍體」

京都男童繼父「一邊搜救、一邊搬屍體」

日本京都府南丹市發生的「11歲男童殺害棄屍案」，警方6日依殺人罪嫌再度將37歲繼父安達優季逮捕。然而根據最新調查，嫌犯涉嫌在通報失蹤後，一邊跟著親友參與男童的搜救行動，假裝找人，一邊將屍體轉移到至少4個不同地點。

即／韓前總理韓悳洙「參與內亂」　二審15年

即／韓前總理韓悳洙「參與內亂」　二審15年

南韓機器人受戒首例！領法名伽毘

南韓機器人受戒首例！領法名伽毘

京都男童屍體「3周內被轉移4地」！

京都男童屍體「3周內被轉移4地」！

京都男童繼父認：在公廁把他勒斃！

京都男童繼父認：在公廁把他勒斃！

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

王俐人真的什麼都沒穿！

LINE超煩「藍色日期字」終於能關　用戶狂讚

向太狠斷向佑後路　怒轟準二兒媳

三亞吃皮皮蝦貴到公審！老闆挨轟隔天去世

24歲女終身洗腎！4壞習慣「血糖飆破機器極限」

台南女站路旁倒垃圾　遭鑽車縫駕駛撞飛慘死

彰化老翁趁兒子入獄亂倫害媳婦懷孕

買5年空租5年！　連鎖咖啡「全台最大店」進駐救房東

李珠珢嚇到吃手手！葉君璋遭球迷狂噓

2縣市大雨夜襲　一張圖看周末大變天

百想／已逝李順載現聲：我離開了　孫藝真、潤娥台下哭慘

台電「LOGO風波」真相大反轉！　舊字體是員工臨摹的

川普下令公開UFO！五角大廈釋162檔案

王俐人遭瘋傳掀衣上空片！「我的美麗不需要靠違規證明」

25歲人妻遭父「榮譽處決」逼挖墳再槍斃

更多

最夯影音

更多
白委痛哭失聲！　三班護病比條文生變、護團衝立院點1藍委惡質

白委痛哭失聲！　三班護病比條文生變、護團衝立院點1藍委惡質
耗時162天！國防特別條例三讀　通過「7800億」版本

耗時162天！國防特別條例三讀　通過「7800億」版本

代母出征！應佳妤新書首表態「我決定投入政壇」　應曉薇現身痛哭相擁

代母出征！應佳妤新書首表態「我決定投入政壇」　應曉薇現身痛哭相擁

放晴時間點曝！半個台灣變天 北東轉雨降溫

放晴時間點曝！半個台灣變天 北東轉雨降溫

沒買票硬要坐火車被警勸阻！短褲女竟嘟嘴托腮...裝可愛賣萌

沒買票硬要坐火車被警勸阻！短褲女竟嘟嘴托腮...裝可愛賣萌

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面