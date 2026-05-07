北韓嗆聲聯合國！堅持「擁核武國」地位　不受核武禁擴條約限制

▲北韓駐聯合國代表金成。（圖／達志影像／美聯社，資料照）

記者羅翊宬／編譯

《核武禁擴條約》（NPT）第11次審議大會正在美國紐約聯合國總部舉行，北韓核武問題再度成為焦點。對此，北韓駐聯合國代表金成發表談話，宣稱朝鮮民主主義人民共和國在任何情況下皆不受該條約限制，強調北韓擁核是依照國家核武政策法令與憲法所規定的義務，將持續鞏固其「擁核武國」地位。

金成今（7）日在聲明中表示，北韓擁有核武是履行國家核武政策法令與憲法義務，宣稱其早已透過憲法鞏固核武地位。他批評美國與部分國家針對北韓核武問題施壓，是「強盜般且厚顏無恥的行為」，並以強烈措辭譴責。

金成聲稱，美國與西方國家要求北韓履行《核武禁擴條約》義務，本身就是破壞條約精神，且全面無視國際法的目的與原則。他進一步點名美國與部分盟友，一方面並未履行核裁軍責任，另一方面卻持續向他國提供「延伸嚇阻」並進行核潛艦技術轉移，才是真正違反NPT精神的行為。

南韓《韓聯社》分析，北韓駐聯合國代表金成此番發言，明顯是針對近期美國與南韓加強軍事合作與核潛艦相關安全合作，尤其美國與南韓近期針對核動力潛艦建造與延伸嚇阻議題接連磋商，已引發北韓高度警戒。

金成批評，此次《核武禁擴條約》審議大會已淪為美國與西方國家對其他主權國家進行惡意批判的平台，是出於不單純的政治目的，聲稱這正是全球核武禁擴體系逐漸弱化的根本原因。不過，金成也表示，北韓未來仍將為維護國際和平、安全與全球戰略穩定作出「積極貢獻」。

《核武禁擴條約》於1968年在聯合國通過，被視為全球防止核武擴散的重要國際機制。北韓則於1993年宣布退出該條約，之後持續推進研發核武與彈道飛彈。依照慣例，締約國必須每5年召開一次審議大會，檢視條約履行情況。此次第11次審議大會自4月27日起於紐約聯合國總部展開，為期4週。