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男2顆螺帽「掐住生殖器」1個月　忍痛1個月下場曝光

▲▼男2顆螺帽「掐住生殖器」1個月　忍痛1個月下場曝光。（圖／芹苴中央綜合醫院）

▲2顆螺帽掐住生殖器1個月，38歲男忍痛1個月才就醫。（圖／芹苴中央綜合醫院）

記者柯沛辰／綜合報導

越南安江省一名38歲男子今年3月把2顆螺帽套在陰莖上，結果拔不下來又羞於求助，忍痛1個月才向家人求助送醫，最後醫師不得不把切割機搬進手術室，把螺帽鋸斷，但男子的陰莖已經出現潰爛，部分組織也壞死。

羞於就醫苦撐1個月　送醫時陰莖已腫脹變形

綜合越媒報導，芹苴中央綜合醫院本月5日分享這起罕見的手術案例，一名38歲男子的陰莖被2個環狀螺帽緊緊箍住，被家人送抵醫院時，陰莖已明顯腫脹、變形。男子坦言，這樣的狀況已經持續1個多月，期間仍能正常排尿。

2顆金屬螺帽卡死陰莖　其中1顆距根部僅1公分

醫師緊急會診後，發現共有2個六角形金屬螺帽，直徑約3公分、厚度約1公分，緊緊卡在陰莖上，而且其中一個位置更深，距離陰莖根部僅約1公分。

▲▼男2顆螺帽「掐住生殖器」1個月　忍痛1個月下場曝光。（圖／芹苴中央綜合醫院）

▲醫師拿手持切割器切開螺帽。（圖／芹苴中央綜合醫院）

醫師出動手持切割器　鋸斷2顆螺帽救人

為此，醫師決定進行緊急手術，但因異物尺寸大、金屬結構堅硬，且長時間緊箍，無法用一般方式拆除，最後不得不出動手持式切割器。

幸運的是，切除螺帽的過程相當順利，但切開後，陰莖可見潰瘍、滲血，有組織已經壞死，因此醫師隨即處理感染性潰瘍，手術總計歷時40分鐘，預計幾天後就能出院。

醫師警告恐致血流受阻壞死　籲勿在家自行拆除

腎臟泌尿外科醫師張功成（Trương Công Thành）警告，把環狀異物套在陰莖上非常危險，恐造成血流無法順暢通行，並導致腫痛、發紺，甚至組織壞死。若遇到這種狀況，應盡快就醫，絕不要在家自行用鉗子、鋸子或尖銳物品拆除異物，否則可能造成更嚴重傷害、出血，增加感染風險。

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