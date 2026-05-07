　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以軍空襲黎巴嫩「真主黨大本營」！　納坦雅胡親下令：獵殺指揮官

▲▼以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡下令對黎巴嫩發動攻擊，目標是真主黨一名指揮官。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

以色列軍方6日再度對黎巴嫩首都貝魯特南郊達希耶發動空襲，而這也是自黎巴嫩與以色列4月16日達成停火協議後，以軍首次攻擊達希耶。達希耶是真主黨的大本營，從現場目擊照片可以看到，現場燃起熊熊大火，至少一棟建築物嚴重受損。而以色列總理納坦雅胡也承認，此次攻擊目標為真主黨精銳部隊的一名指揮官。

根據BBC報導，以軍6日晚間8時左右空襲了貝魯特南郊著名的真主黨大本營達希耶（Dahieh）。網路流傳的影像顯示，現場火光沖天，至少有一棟建築物遭到嚴重損毀。

以色列總理納坦雅胡隨後發表聲明證實，這起攻擊是由他親自批准，目標是真主黨精銳部隊「拉德萬軍（Radwan Force）」的指揮官。納坦雅胡強硬表示，「沒有恐怖分子能擁有豁免權，以色列的長臂將觸及每一個敵人與兇手。」這起攻擊也是自停火協議達成後，達希耶首次遭受以色列攻擊。

他指出，該名指揮官必須為襲擊以色列社區與士兵負責。根據當地媒體報導，當時拉德萬軍的成員正在大樓內舉行會議。真主黨目前尚未對此事做出回應。

諷刺的是，美國總統川普4月16日才宣布以色列與真主黨達成停火協議，但現實情況是以色列與真主黨在過去幾周內仍持續互相開火，並指責對方違反協議。

以色列軍方聲稱，目前仍佔領黎巴嫩邊境的部分地區，目的是建立一個「無真主黨安全區」，以保護以色列北部社區。

根據黎巴嫩衛生部數據，光是過去一周，以色列的空襲已在黎巴嫩全境造成超過120人死亡，其中包括婦女與孩童。真主黨則利用火箭彈與無人機還擊，上周更造成一名在黎巴嫩南部作業的以色列國防部承包商死亡。

隨著戰事升溫，以軍在黎巴嫩南部的行動規模被指與加薩地區如出一轍，不僅大規模摧毀基礎設施，甚至有整座村莊遭到剷平。人權組織對此發出警告，指責部分軍事行動可能已構成戰爭罪。

目前黎以雙方的談判雖在美國支持下繼續進行，但層級僅維持在外交大使層次。黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）已明確拒絕在近期與納坦雅胡會面。自3月2日戰火延燒至今，黎巴嫩已有超過2700人喪命；以色列方面則公布有16名士兵與3名平民在相關衝突中死亡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
373 1 1474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
AI需求太猛！　記憶體缺貨恐一路延燒到2028年
獨／女兒邀母親節聚餐沒人接電話　上門驚見「爸爸殺死媽媽」
快訊／記憶體噴了！5檔漲停　董座驚喊：這次真的不一樣
快訊／川普訪中　日期正式公布
全民瘋股！　李同榮提4大警訊：當心「股房雙崩」
快訊／好市多開放黑鑽會員「早1小時可進場」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川習會倒數　美官員：美國政策不變「但對台國防預算失望」

泰前總理戴克辛假釋出獄！　女兒貝東塔「獄前擁抱」高調接風

郵輪漢他病毒疫情後送5法國人　1人專機上出現症狀

郵輪漢他病毒「零號病人」找到了！　垃圾堆中賞鳥不幸感染

美官員：川普會就伊朗議題對習近平施壓

川普：伊朗軍事潰敗　美軍只要再2周可打擊完所有目標

川普：伊朗終戰方案完全不能接受　戲弄美國47年

川普3天2夜訪中行程出爐　川習會周四登場

最狂畢業禮物！已故校友兒子突宣布幫還1年學貸　202名學生受惠

台灣網站「高價轉售御守」　日本神社震怒發聲！

淚送兒上囚車！朝天宮董娘喊加油　母親節貼文：想跟他說對不起

德黑蘭警告：伊朗船艦若遭攻擊　將猛烈攻擊美國中東資產

王彩樺唱「小姐扶欄杆」　台語諧音哏張秀卿聽了嚇歪XD

台中死亡追撞！男騎士「勾到女童腳踏車」遭輾搶救不治

台中騎士擦撞腳踏車女童正面影像曝！瞬間倒地遭轎車輾死

偷拍疑雲+1！北市六星級月子中心下午遭搜索　查扣硬碟主機

高雄男手搖飲料店前突下跪！店員規勸無效急報警　原因曝光

女消防趴下收氣墊...噁男拍攝喊「屁股好翹」　已赴警局備案

黃國昌：軍購條例民進黨搞兩面手法、藍委承受很大壓力

徐薇老師拿隔熱手套開球　獻聲《我願意》球迷超嗨

川習會倒數　美官員：美國政策不變「但對台國防預算失望」

泰前總理戴克辛假釋出獄！　女兒貝東塔「獄前擁抱」高調接風

郵輪漢他病毒疫情後送5法國人　1人專機上出現症狀

郵輪漢他病毒「零號病人」找到了！　垃圾堆中賞鳥不幸感染

美官員：川普會就伊朗議題對習近平施壓

川普：伊朗軍事潰敗　美軍只要再2周可打擊完所有目標

川普：伊朗終戰方案完全不能接受　戲弄美國47年

川普3天2夜訪中行程出爐　川習會周四登場

最狂畢業禮物！已故校友兒子突宣布幫還1年學貸　202名學生受惠

台灣網站「高價轉售御守」　日本神社震怒發聲！

道奇豪華打線熄火！全場2安創本季新低　孟西點破打線低迷原因

第一槍！PwC宣布2000名審計調薪上看9%　掀4大會計師搶人戰

台電不只改Logo「帳單變綠色」！一票人收到傻眼：價值96萬的設計

富邦洋將異動！阿部雄大搶先註冊　有望一軍開箱？

方燦親曬FENDI吊飾帥又萌！小狗、冰棒掛上包太犯規　早秋小配件超搶戲

獨／4歲兒生日許願「希望XX老師被關」　父吐內幕心碎了

溫班亞瑪生涯首度遭驅逐　愛德華茲末節16分率灰狼扳平

愛爾麗曾合作直播平台「送網美主播6萬元課程」！律師：有詭

高雄前鎮1小時內兩起車禍！打瞌睡逆向、紅燈左轉...2男送醫

舒瓦伯從菅野智之手中雙響砲！ 追平賈吉並列大聯盟全壘打王

台灣女孩楊立微倒著轉火輪　獲《達人秀》金按鈕最高榮譽

國際熱門新聞

傳統「台味早餐」紅到美國！台人驚呆了

郵輪漢他病毒「零號病人」找到了！　垃圾堆中賞鳥不幸感染

越南工人遭捲入粉碎機！遺體破碎掛在出料口

泰國女星「豪門尪」爆長年性侵親弟！急關IG神隱

校友兒宣布幫還1年學貸　202名學生受惠

川普：伊朗終戰方案完全不能接受　戲弄美國47年

台灣網站高價轉售御守　日本神社怒發聲

機長通報「撞到人了」　航管驚悚對話曝

川普：伊朗軍事潰敗　美軍只要再2周可打擊完所有目標

遊客朝聖普吉島咖啡廳　4人昏迷1人不治

CNN：台灣家貓數量首度超過家犬

開戰首例　卡達天然氣船穿越荷莫茲海峽

伊朗回應了！已透過巴基斯坦遞訊美國

川普3天2夜訪中行程出爐　川習會周四登場

更多熱門

相關新聞

美情報評估：伊朗核武進程不受影響

美情報評估：伊朗核武進程不受影響

停火繼續打　以軍炸毀真主黨地下隧道

停火繼續打　以軍炸毀真主黨地下隧道

以色列防長嗆「真主黨在玩火」！

以色列防長嗆「真主黨在玩火」！

以軍把「黎巴嫩村莊」夷為平地！恐怖對比曝

以軍把「黎巴嫩村莊」夷為平地！恐怖對比曝

以軍無人機險遭擊落！反手狙殺3真主黨成員

以軍無人機險遭擊落！反手狙殺3真主黨成員

關鍵字：

黎以衝突真主黨達希耶空襲納坦雅胡

讀者迴響

熱門新聞

一片紫紅！　「全台雷雨」滯留鋒要來了

遭霸凌退隊！「起亞虎女神」宣佈定居台灣

泰女星豪門老公「性侵親弟12年」！她早知情仍要嫁

傳統「台味早餐」紅到美國！台人驚呆了

北市密室逃脫店女員工扮鬼意外上吊瀕死

郵輪漢他病毒「零號病人」找到了！　垃圾堆中賞鳥不幸感染

獨／ 北市密室逃脫員工扮吊死鬼命危

越南工人遭捲入粉碎機！遺體破碎掛在出料口

手槍女王做半套店10年服務萬人！心碎揭下海原因

泰國女星「豪門尪」爆長年性侵親弟！急關IG神隱

鼎泰豐「都市傳說」瘋傳！她實測笑了：是真的

校友兒宣布幫還1年學貸　202名學生受惠

江蕙的第一個男人是他！消失歌壇20年近況曝

5cm男友「比一般人短」　妹子做到一半：快撐不下去

楊立微登《英國達人秀》闖決賽首曝心聲

更多

最夯影音

更多
淚送兒上囚車！朝天宮董娘喊加油　母親節貼文：想跟他說對不起

淚送兒上囚車！朝天宮董娘喊加油　母親節貼文：想跟他說對不起
德黑蘭警告：伊朗船艦若遭攻擊　將猛烈攻擊美國中東資產

德黑蘭警告：伊朗船艦若遭攻擊　將猛烈攻擊美國中東資產

王彩樺唱「小姐扶欄杆」　台語諧音哏張秀卿聽了嚇歪XD

王彩樺唱「小姐扶欄杆」　台語諧音哏張秀卿聽了嚇歪XD

台中死亡追撞！男騎士「勾到女童腳踏車」遭輾搶救不治

台中死亡追撞！男騎士「勾到女童腳踏車」遭輾搶救不治

台中騎士擦撞腳踏車女童正面影像曝！瞬間倒地遭轎車輾死

台中騎士擦撞腳踏車女童正面影像曝！瞬間倒地遭轎車輾死

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面