以軍空襲黎巴嫩「真主黨大本營」！　納坦雅胡親下令：獵殺指揮官

▲以色列總理納坦雅胡下令對黎巴嫩發動攻擊，目標是真主黨一名指揮官。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

以色列軍方6日再度對黎巴嫩首都貝魯特南郊達希耶發動空襲，而這也是自黎巴嫩與以色列4月16日達成停火協議後，以軍首次攻擊達希耶。達希耶是真主黨的大本營，從現場目擊照片可以看到，現場燃起熊熊大火，至少一棟建築物嚴重受損。而以色列總理納坦雅胡也承認，此次攻擊目標為真主黨精銳部隊的一名指揮官。

根據BBC報導，以軍6日晚間8時左右空襲了貝魯特南郊著名的真主黨大本營達希耶（Dahieh）。網路流傳的影像顯示，現場火光沖天，至少有一棟建築物遭到嚴重損毀。

以色列總理納坦雅胡隨後發表聲明證實，這起攻擊是由他親自批准，目標是真主黨精銳部隊「拉德萬軍（Radwan Force）」的指揮官。納坦雅胡強硬表示，「沒有恐怖分子能擁有豁免權，以色列的長臂將觸及每一個敵人與兇手。」這起攻擊也是自停火協議達成後，達希耶首次遭受以色列攻擊。

他指出，該名指揮官必須為襲擊以色列社區與士兵負責。根據當地媒體報導，當時拉德萬軍的成員正在大樓內舉行會議。真主黨目前尚未對此事做出回應。

諷刺的是，美國總統川普4月16日才宣布以色列與真主黨達成停火協議，但現實情況是以色列與真主黨在過去幾周內仍持續互相開火，並指責對方違反協議。

以色列軍方聲稱，目前仍佔領黎巴嫩邊境的部分地區，目的是建立一個「無真主黨安全區」，以保護以色列北部社區。

根據黎巴嫩衛生部數據，光是過去一周，以色列的空襲已在黎巴嫩全境造成超過120人死亡，其中包括婦女與孩童。真主黨則利用火箭彈與無人機還擊，上周更造成一名在黎巴嫩南部作業的以色列國防部承包商死亡。

隨著戰事升溫，以軍在黎巴嫩南部的行動規模被指與加薩地區如出一轍，不僅大規模摧毀基礎設施，甚至有整座村莊遭到剷平。人權組織對此發出警告，指責部分軍事行動可能已構成戰爭罪。

目前黎以雙方的談判雖在美國支持下繼續進行，但層級僅維持在外交大使層次。黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）已明確拒絕在近期與納坦雅胡會面。自3月2日戰火延燒至今，黎巴嫩已有超過2700人喪命；以色列方面則公布有16名士兵與3名平民在相關衝突中死亡。