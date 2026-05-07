郵輪爆漢他病毒3死！　WHO：首名荷蘭籍死者「登船前」就染病

▲荷蘭籍郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

極地探險郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）驚傳爆發罕見且致命的漢他病毒（Hantavirus）疫情，目前已造成3人不幸喪生。世界衛生組織（WHO）專家最新調查指出，這起疫情的首波病例並非在航行期間遭受感染，而是首名死者在正式登船展開旅程前，就已經暴露於病毒環境中。

潛伏期推算真相 WHO：登船前已感染

根據《中央社》報導，世界衛生組織（WHO）病毒性出血熱專家勒甘德（Anais Legand）指出，漢他病毒的潛伏期通常介於1至6週，最常見的情況是2至3週。

從時間軸來看，首名發病的70歲荷蘭籍男乘客在4月1日從阿根廷烏斯懷雅（Ushuaia）登船，4月6日便出現發燒、頭痛及腹瀉症狀，隨後於4月11日因呼吸窘迫在船上病逝。

勒甘德強調，考慮到發病時間，該名男子「極其明確是在登船之前就曾暴露於病毒」，且幾乎可以確定感染源與囓齒類動物（如老鼠）有關。這意味著首起病例不可能是在郵輪航行途中，或是在停靠任何島嶼時所感染。

▲荷蘭籍郵輪「洪迪斯號」航程圖。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）



疫情擴大釀3死 死者家屬也染疫

這場致命疫情目前已導致3人死亡。除了首名荷蘭籍男子外，其69歲的妻子也未能倖免。據悉，她在4月24日陪同丈夫遺體於聖赫勒拿島（Saint Helena）下船時，就已出現腸胃道症狀，隨後在飛往約翰尼斯堡後的隔日宣告不治，經檢測後對漢他病毒呈陽性反應。

此外，第三名死者為一名德國籍乘客，疑似於5月2日在郵輪上死於漢他病毒。截至目前，這起群聚感染事件共計有8起確診與疑似病例。

郵輪撤離病患後重啟航程

「洪迪斯號」當時載有約150名乘客與船員，原本計畫橫越大西洋前往維德角（Cape Verde）。WHO在5月2日接獲通報後隨即展開調查。目前，另有2名陽性病患分別在約翰尼斯堡與蘇黎世接受治療，還有3名疑似病例已撤離郵輪，送往荷蘭進一步觀察。

這艘郵輪自5月3日起停泊在維德角首都普拉伊亞（Praia），並於6日再度啟航，預計前往西班牙加納利群島。

漢他病毒主要是由受感染的囓齒類動物傳播，人類若接觸到受污染的尿液、糞便或唾液，便有感染風險。儘管此類疫情在郵輪上相當罕見，但由於其高致死率，已引發國際衛生組織的高度關注。