20mm機砲掃射！　美軍「超級大黃蜂」攔截伊朗油輪

▲美軍「超級大黃蜂」戰機從艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）航母起飛。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國軍方官員證實，美軍於6日向一艘企圖突破荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）海上封鎖線的伊朗籍油輪開火。一架從航空母艦起飛的 F/A-18「超級大黃蜂」戰機在多次警告無效後，果斷發射機砲精準擊毀油輪舵機，導致該艦當場失去動力癱瘓，目前已無法繼續駛往伊朗港口。

無視多次警告 美軍F/A-18機砲精準攔截

根據美國中央司令部（CENTCOM）發布的聲明，這艘名為「哈斯納號」（M/T Hasna）的伊朗籍油輪，是在美東時間6日上午9時左右遭到攔截。當時該船正試圖穿越阿曼灣（Gulf of Oman）朝伊朗港口前進，美軍隨即展開行動。

中央司令部在社群媒體X上詳細說明，由於哈斯納號的船員完全無視美軍的多次口頭警告，美方最終派出從林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）起飛的 F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機進行攔截，並使用20毫米機砲向油輪掃射，精準擊毀該艦的舵機。

石油咽喉斷供 美軍強化封鎖施壓德黑蘭

目前美軍持續在該海域維持封鎖行動，禁止所有船隻進出伊朗港口，旨在透過強大的經濟壓力逼迫德黑蘭當局。在伊朗宣布關閉這條全球石油運輸命脈前，荷莫茲海峽每日平均有超過130艘船隻通行，但如今封鎖線內僅剩與伊朗有關聯的船隻冒險出沒。

美國中央司令部統計指出，自封鎖令上個月生效以來，美軍已攔截並強制要求52艘商船改道。

儘管外界關注美伊和平談判的進度，但川普（Donald Trump）總統近日明確表示，封鎖行動將會持續下去；伊朗方面則反駁和平談判毫無進展，並對此次油輪遭攔截事件保持沉默。

區域情勢緊繃 美伊兩日前才爆發激烈交火

這起攔截事件也讓當地局勢更顯嚴峻，就在6日攔截案發生的兩天前，美、伊雙方才在荷莫茲海峽爆發激烈的交火衝突。當時美軍火力全開，一舉擊沉了六艘在水域內巡邏的伊朗快艇，顯示出美軍維護封鎖禁令的強硬態度。