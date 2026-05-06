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川普喊停自由計畫！伊媒酸「最後一張王牌用光」　只接受公平協議

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普宣布暫停自由計畫，而伊朗媒體則將其解讀為「伊朗的勝利」。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普宣稱與伊朗的談判取得「重大進展」，甚至提議暫緩荷莫茲海峽的軍事護航行動以表誠意。對此，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）6日在北京會見中國外長王毅後表示，強調伊朗絕不委曲求全，只會接受一份「公平且全面」的協議。而伊朗媒體也將川普的聲明解讀為「伊朗的勝利」，稱川普已經用掉最後一張王牌。

川普拋橄欖枝暫緩「自由計畫」！國際油價聞聲下跌

川普在社群平台「Truth Social」發文表示，與伊朗代表就達成「完整且最終協議」已取得重大進展。為了推動談判，川普宣布，美軍的「自由計畫（Project Freedom）」將暫停一小段時間，並觀察雙方是否能最終簽署協議。不過對伊朗港口的封鎖仍將維持不變。

對此，伊朗媒體將美國的聲明解讀為「伊朗的勝利」稱，川普已經退縮，並試圖掩蓋行動的失敗。

此消息一出，國際油價應聲下跌，布蘭特原油期貨下跌1.2%至每桶108.60美元，西德州原油（WTI）也跌至101.06美元。外界普遍認為，川普此舉是為了緩解國內因能源價格飆升帶來的期中選舉壓力。

盧比歐立場堅定！痛批伊朗不准控制全球油道

儘管川普釋出善意，但美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）等政府高層態度依舊強硬。盧比歐重申，絕對不允許伊朗控制荷莫茲海峽的交通。荷莫茲海峽自2月28日美以聯手發動空襲以來已近乎癱瘓，導致全球約20%石油供應中斷，點燃全球能源危機。

目前伊朗透過佈設水雷、無人機與飛彈等手段實際上封鎖了海峽，而美軍則以封鎖伊朗港口並護衛商船反制。雖然雙方摩擦不斷，美軍4日甚至摧毀了數艘伊朗小艇與飛彈，但4周前達成的脆弱停火協議目前仍勉強維持。

伊朗外長北京喊話：不接受不公平協議

正在北京訪問的伊朗外長阿拉奇在會晤王毅後表示，伊朗將竭盡全力在談判中保護自身的「正當權利與利益」。他並未直接回應川普關於暫停「自由計畫」的提議，但強調，「我們只接受公平且全面的協議。」

伊朗方面始終堅稱，擁有開發和平核技術的權利，並抨擊美以的攻擊嚴重侵犯主權。儘管美伊官員曾進行過一輪面對面和談，但後續嘗試再次會面卻都失敗。

經濟衝擊恐持續！IMF警告：停戰後需4個月復原

這場戰爭已擴散至黎巴嫩與海灣地區，造成數千人死亡。國際貨幣基金組織（IMF）總裁5日發出嚴厲警告，強調即便衝突立即結束，全球經濟也需要至少3至4個月的時間，才能處理這場動亂留下的後遺症。隨著11月美國期中選舉臨近，這場談判的最終走向，將直接牽動全球能源市場，並影響川普政府的支持度。

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