健康又有錢！女星赴法院「求安樂死」　親揭多年痛苦：撐不下去

▲布羅索長年飽受心理疾病所苦。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

加拿大49歲女演員克萊兒．布羅索（Claire Brosseau）身體健康、生活富裕、人際關係良好，但長年飽受嚴重躁鬱症與創傷後壓力症候群（PTSD）折磨。她4日親赴安大略省高等法院，要求取得合法安樂死的資格，引發國際關注。

不堪長年痛苦 她多次求死

布羅索自述擁有「令人稱羨的優渥生活」，還有親密家人、忠誠朋友，以及一隻名叫奧莉芙（Olive）的馬爾濟斯與貴賓混種犬相伴，但這一切都無法減輕她內心永無止盡的折磨。

布羅索在法院外哽咽表示，她已數月足不出戶，「這簡直難以忍受。我每天早上醒來，都覺得自己撐不過這天。」

《紐約時報》報導，布羅索8歲就萌生離開人世，還有「如果我不在了，對自己和所有人都更好」的想法。她多次輕生未遂，在去年一封公開信中透露，自己多年來嘗試超過20種藥物、多種行為療法、談話治療、藝術治療及電痙攣治療，但都未見成效。

布羅索2021年起爭取加拿大《醫療協助死亡》（MAID）的適用資格，2024年與倡議團體「有尊嚴地死去」（Dying with Dignity）聯手控告聯邦政府，主張現行法律排除單純以精神疾病為由的申請者，違反憲法保障。

她的律師費瑞克（Michael Fenrick）坦言這是一項不同尋常的舉動，「但布羅索的困境同樣非比尋常」，希望能夠在夏天之前排定開庭日期。

家人醫師看法複雜

布羅索的家人起初強烈反對。姊姊表示，「我當時非常憤怒，我認為這是一種放棄。」母親則說，「沒有哪個母親願意在自己離世之前失去孩子，但也沒有哪個母親忍心看孩子遭受如此痛苦。」

布羅索的精神科醫師費弗格拉德博士（Dr. Mark Fefergrad）坦言，不認為安樂死是她的最佳或唯一選項。另一名主治醫師羅賓遜博士（Dr. Gail Robinson）則表示，「我希望她改變心意，也希望她不必這麼做，但我會支持她。」

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