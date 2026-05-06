台灣無人機出口歐洲暴增40倍　關鍵實力「烏克蘭也看中」

▲2023年3月，一名烏克蘭軍人在巴赫穆特（Bakhmut）前線附近操作無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《衛報》報導，烏克蘭積極推動無人機供應鏈去中化，而烏克蘭智庫「蛇島研究所」（SII）調查顯示，台灣在微電子、導航系統與電池領域的專業技術優勢，使其成為烏克蘭無人機製造商最青睞的替代供應來源。

台灣無人機輸歐暴增 烏大讚有價值夥伴

由於人們廣泛擔憂中國主導產業供應鏈與伴隨而來的安全風險，歐洲、美國與其他國家日益轉向台灣作為替代供應商。

台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）指出，台灣對歐洲的無人機出口2025年暴增逾40倍，波蘭與捷克成為最大市場。而且此趨勢仍在持續成長，2026年第一季出口已超越去年總和。根據該機構採訪，這些無人機大多計畫運往烏克蘭，波捷等國則是作為中間人角色。

烏克蘭頂尖無人機製造商Vyriy首席國際聯盟長迪奧爾迪薩（Bohdan Diorditsa）表示，「我們有部分零件是台灣製造的，這在業界已不稀奇。」對於中國進一步收緊出口管制的擔憂，正是烏克蘭積極尋找替代供應商的主要動力，而台灣在半導體與電子整合領域的世界級實力，使其成為「100%有價值的夥伴」。

▼在烏克蘭哈爾科夫州，特種無人機部隊成員正準備發射一架偵察無人機至俄軍陣地。（圖／路透）

烏台無人機產業現況

戰爭持續推動烏克蘭無人機產業。烏克蘭起初主要都從中國進口無人機成品，現在幾乎已能在國內完成組裝。國防部數據顯示，截至去年烏克蘭境內已有超過100家零件製造商。

不過儘管國內組裝規模擴大，烏克蘭短期內仍無法在完全排除中國零組件的情況下加大生產規模，主因是中國產品依舊占有壓倒性成本優勢，供應也更為充足。

關於台灣無人機產業狀況，《衛報》提及總統賴清德正在推動的400億美元補充國防預算，其中就包括無人機與AI整合應用資金。台灣經濟部承諾向7家高科技產業提供新台幣3.26億的資金，開發無人機專用晶片，政府單位也與5個歐洲國家簽署合作備忘錄（MOU）。

台灣業界同樣反應敏捷，一些台灣無人機公司已在鄰近烏克蘭的立陶宛與波蘭建立設施。

▼烏克蘭攔截無人機。（圖／路透）

中國壓倒性優勢 台無人機面臨挑戰

首先，儘管台灣誓言2027年前打造完全去中化的無人機產業，並在2030年前生產1/3的所需稀土磁鐵，短期內仍難擺脫鋰電池和稀土磁鐵等原料對中國的依賴。

其次，台灣目前的無人機年產量仍在數十萬架規模，遠不及烏克蘭每年數百萬架的戰場需求。台灣無人機公司「雷虎科技」（Thunder Tiger）總經理蘇聖傑（Gene Su）也指出，中國產品仍有明顯價格優勢。其公司已向烏克蘭運送無人機系統，「他們測試後很喜歡，但還是沒有購買，因為價格仍然太高了。」

最後，地緣政治也是一大障礙。烏克蘭未與台灣建交，而是仍與最大貿易夥伴之一的中國謹慎維持關係。因此，烏台大部份合作都是透過波蘭、捷克與美國作為中間橋樑，而且大多都是企業來往，幾乎沒有政府層級直接合作的跡象。