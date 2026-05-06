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台灣無人機出口歐洲暴增40倍　關鍵實力「烏克蘭也看中」

▲▼2023 年3月3日，一名烏克蘭軍人在巴赫穆特（Bakhmut）前線附近駕駛無人機。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年3月，一名烏克蘭軍人在巴赫穆特（Bakhmut）前線附近操作無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《衛報》報導，烏克蘭積極推動無人機供應鏈去中化，而烏克蘭智庫「蛇島研究所」（SII）調查顯示，台灣在微電子、導航系統與電池領域的專業技術優勢，使其成為烏克蘭無人機製造商最青睞的替代供應來源。

台灣無人機輸歐暴增　烏大讚有價值夥伴

由於人們廣泛擔憂中國主導產業供應鏈與伴隨而來的安全風險，歐洲、美國與其他國家日益轉向台灣作為替代供應商。

台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）指出，台灣對歐洲的無人機出口2025年暴增逾40倍，波蘭與捷克成為最大市場。而且此趨勢仍在持續成長，2026年第一季出口已超越去年總和。根據該機構採訪，這些無人機大多計畫運往烏克蘭，波捷等國則是作為中間人角色。

烏克蘭頂尖無人機製造商Vyriy首席國際聯盟長迪奧爾迪薩（Bohdan Diorditsa）表示，「我們有部分零件是台灣製造的，這在業界已不稀奇。」對於中國進一步收緊出口管制的擔憂，正是烏克蘭積極尋找替代供應商的主要動力，而台灣在半導體與電子整合領域的世界級實力，使其成為「100%有價值的夥伴」。

▼在烏克蘭哈爾科夫州，特種無人機部隊成員正準備發射一架偵察無人機至俄軍陣地。（圖／路透）

▲▼在烏克蘭哈爾科夫州，烏克蘭國民警衛隊特種無人機部隊成員正準備發射一架偵察無人機至俄軍陣地。（圖／路透）

烏台無人機產業現況

戰爭持續推動烏克蘭無人機產業。烏克蘭起初主要都從中國進口無人機成品，現在幾乎已能在國內完成組裝。國防部數據顯示，截至去年烏克蘭境內已有超過100家零件製造商。

不過儘管國內組裝規模擴大，烏克蘭短期內仍無法在完全排除中國零組件的情況下加大生產規模，主因是中國產品依舊占有壓倒性成本優勢，供應也更為充足。

關於台灣無人機產業狀況，《衛報》提及總統賴清德正在推動的400億美元補充國防預算，其中就包括無人機與AI整合應用資金。台灣經濟部承諾向7家高科技產業提供新台幣3.26億的資金，開發無人機專用晶片，政府單位也與5個歐洲國家簽署合作備忘錄（MOU）。

台灣業界同樣反應敏捷，一些台灣無人機公司已在鄰近烏克蘭的立陶宛與波蘭建立設施。

▼烏克蘭攔截無人機。（圖／路透）

▲▼烏克蘭攔截無人機。（圖／路透）

中國壓倒性優勢　台無人機面臨挑戰

首先，儘管台灣誓言2027年前打造完全去中化的無人機產業，並在2030年前生產1/3的所需稀土磁鐵，短期內仍難擺脫鋰電池和稀土磁鐵等原料對中國的依賴。

其次，台灣目前的無人機年產量仍在數十萬架規模，遠不及烏克蘭每年數百萬架的戰場需求。台灣無人機公司「雷虎科技」（Thunder Tiger）總經理蘇聖傑（Gene Su）也指出，中國產品仍有明顯價格優勢。其公司已向烏克蘭運送無人機系統，「他們測試後很喜歡，但還是沒有購買，因為價格仍然太高了。」

最後，地緣政治也是一大障礙。烏克蘭未與台灣建交，而是仍與最大貿易夥伴之一的中國謹慎維持關係。因此，烏台大部份合作都是透過波蘭、捷克與美國作為中間橋樑，而且大多都是企業來往，幾乎沒有政府層級直接合作的跡象。

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